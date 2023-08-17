Чем заняться в выходные в Омске

Лето стремительно подходит к концу, поэтому успевайте насладиться последними жаркими деньками вместе с нашей афишей выходных.

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День рождения Большереченского зоопарка (0+)

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Если хотите насладиться последними тёплыми деньками на природе, приезжайте в Большереченский зоопарк. В субботу зверинец отметит своё 37-летие. В честь праздника сможете посмотреть на показательные кормления северных оленей, сурикатов и бегемота, побывать на торжественном открытии новых вольеров для рысей и увидеть, как медведи лакомятся рыбой. Весёлый семейный отдых вам точно обеспечен.

Когда: 19 августа, 10:00

Где: Большереченский зоопарк

Вход платный

Мастер-класс театральному гриму (0+)

Секретами закулисья поделятся гримёры омского драматического театра "Галёрка". Если вам интересно, как актёрам удаётся "состариться" за несколько минут или перевоплотиться в свирепого тигра, тогда вам точно понравится этот мастер-класс. Ведущие расскажут, как клеить усы, где брать жидкую седину и как создавать естественные морщины. Кроме того, ведущие мастер-класса расскажут о спецэффетах, которые используют, но какие именно - узнаете на встрече.

Когда: 19 августа, 14:00

Где: в "Меге" напротив Skuratov Coffee

Вход свободный, нужна регистрация

Акустический вечер (0+)

Если вы устали от городской суеты, то приходите послушать каверы на популярные песни в Дом культуры "Меги". На уютном акустическом вечере для гостей выступят омские музыканты Сергей Акабкин и Полина Отто. Кстати, один из артистов был героем нашего проекта #встречисавтором. Узнать ещё больше об омской сцене вы можете здесь .

Когда: 19 августа, 17:00

Где: Д ом культуры "Меги"

Вход свободный

Sound wave (18+)

Один музыкальный фестиваль хорошо, а два - ещё лучше! Прокатиться на звуковой волне предлагают омские диджеи и фолк-музыканты. В программе мероприятия: музыкальный джем, мультижанровая электронная музыка, чайная церемония и мастер-класс от художника. Если принесёте с собой варганы, флейты, барабаны и другие этнические инструменты, то сможете поучаствовать в джем-сейшене вместе с артистами. Кроме того, можно будет постоять на гвоздях и попробовать китайский чай. Заинтересовало? Приходите вместе с друзьями.

Когда: 19 августа, 18:00-08:00

Где: локация будет объявлена за день до мероприятия

Вход платный

Концерт электронной музыки (6+)

Ловим инопланетные вибрации и отправляемся в космическое путешествие вместе с музыкантом Кириллом Завацким. В уютном дворике центра "Эрмитаж-Сибирь" пройдёт концерт электронной музыки. Кирилл играет в таких направлениях, как spacesynth, space disco, chill out, techno, machine pop, EDM и многих других. Приходите потусить вместе с друзьями.

Когда: 19 августа, 20:00

Где: дворик Центра "Эрмитаж-Сибирь"

Вход платный, нужна регистрация

Ночной велопробег (0+)

Прокатиться по набережной на велосипеде при свете ночных фонарей - особая магия. Ощутить её можно на ежегодном городском спортивном событии - ночном велопробеге. Участники преодолеют дистанцию в 7 километров вдоль Иртыша. Для всех гостей велопробега организуют огненное шоу, выступления силачей и дискотеку под открытым небом. Больше подробностей читайте в нашем материале.

Когда: 19 августа, 18:00-22:00

Где: проходит по маршруту от Омской крепости до "Зелёного острова" и обратно

Вход свободный

Мастер-класс по бачате и сальсе в центре города (0+)

В центре города вас снова закружат в чувственном танце. Наряжайтесь и готовьтесь к тесному контакту, ведь вам предстоит научиться парным латиноамериканским направлениям - бачате и сальсе. Навряд ли вам удастся устоять, ведь занятие проведёт горячий кубинский тренер Лисбан Баро. Иностранец знает русский язык, так что усвоить информацию будет легко.

Когда: 19 августа, 20:00

Где: у памятника "Любочка"

Вход свободный

ИнтеллектАрт: фестиваль ума и творчества (0+)

Проверить свою эрудицию и узнать что-то новое можно на фестивале "ИнтеллектАрт". Также вам предложат поучаствовать в интеллектуальных квизах, послушать лекции психологов, астрономов, искусствоведов и специалистов по ораторскому мастерству, в творческих и спортивных мастер-классах. Если проголодаетесь на фестивале, можно будет взять что-нибудь вкусненькое на местных фудтраках. Приходите развеяться вместе с друзьями.

Когда: 20 августа, 14:00-20:00

Где: аллея Литераторов у СКК им. Блинова

Вход свободный

Летняя вечеринка "Стереоклуба" (12+)

Омские артисты снова соберутся вместе, чтобы устроить летнюю вечеринку в рамках "длинных каникул" музыкального проекта "Стереоклуб". "Длинные каникулы" - это цикл интервью в преддверии летних концертов "Стереоклуба". На берегу затона с лодочками под яркими солнечными лучами для гостей сыграет уже знакомая группа magic tape (psychedelic rock). Если хотите больше узнать о творчестве артистов, прочитайте наше интервью с басисткой группы . На концерте также выступят Alexey Pasechnik (indie) и Kirill Sawazki (spacewave). Заявит о себе на концерте музыкант Роман Женьшень (indie rock/post-punk). Приходите подышать свежим воздухом и поддержать исполнителей.

Когда: 20 августа, 17:00

Где: парк "Зелёный остров", ул. Старозагородная роща, 10