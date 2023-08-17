Отдых в Янтарном: что посмотреть туристу

Янтарный – поселок городского типа в Калининградской области, один из лучших курортов региона. Миниатюрный, уютный и тихий городок, который отлично подойдет для размеренного отдыха и прогулок. В этой статье расскажем, что посмотреть и куда сходить в Янтарном.

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1. Пляжи с голубым флагом

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Янтарный знаменит своими великолепными песчаными пляжами. Два из них – пляж «Янтарный» (он же «Шахта Анна») и «Центральный» получили в 2023 году награду «Голубой флаг». Ее вручают за высокие экологические стандарты, качество воды, комфорт для отдыхающих, соблюдение требований безопасности, внимательное отношение к маломобильным группам туристов. На пляжах Янтарного чистый и мягкий песок, комфортный заход в воду, приятное песчаное дно, удобная инфраструктура: лежаки, небольшие уютные кафе, душ и раздевалки. Любители диких пляжей могут пройтись несколько сотен метров и загорать в полном уединении. Для летнего отдыхать – обязательный пункт для посещения. Даже если вода в Балтийском море будет холодной и не позволит искупаться, расслабляющий отдых под мирный шум волн гарантирован.

2. Янтарный карьер

Карьер «Приморский» считается единственным местом в мире, где добыча янтаря ведется в промышленных масштабах. Ежегодно здесь добывают больше 400 тонн янтаря. Но территория карьера – не только промышленное предприятие. Сюда можно попасть с экскурсией. Просто так зайти, конечно, не получится – нужна предварительная договоренность (и лучше заказывать организованный тур). Со смотровой площадки можно понаблюдать, как добывают янтарь. Вид оттуда – отличный, а масштабы карьера поражают. На территории комбината обустроен динопарк с фигурами динозавров в натуральную величину, причем шесть из них могут оживать и имитировать движения своего прообраза. Есть развлечение и для взрослых, и для детей – огромная песочница, в которую ежедневно высыпают отработанную породу. За 15 минут копания можно набрать большой кулек маленьких, но настоящих янтариков. А еще на площадке под открытом небом установлена Янтарная пирамида, на создание которой потребовалось более 800 кг солнечного камня. Сотрудники комбината уверят, что она творит чудеса и благотворно влияет на здоровье человека.

3. Шахта «Анна» и памятник жертвам Холокоста

В конце XIX века немецкие предприниматели заложили шахту «Анна» для подземной добычи янтаря. К 1883 году это было самое крупнейшее предприятие в Восточной Пруссии. Вскоре государство выкупило шахту у частников, но в 1931 году предприятие закрылось – янтарь иссяк. Вошедшие в Пальмникен в 1945 году советские войска обнаружили, что шахта затоплена. Было предположение, что немцы затопили ее, чтобы спрятать драгоценности, в том числе знаменитую Янтарную комнату. Но правда была намного страшнее. В шахте обнаружили сотни тел убитых нацистами людей. Это были оставшиеся в живых после длительного пешеходного перехода узники, собранные из концлагерей Восточной Пруссии. Их расстреляли в ночь на 31 января недалеко от штольни шахты «Анна». По разным оценкам, тогда погибли от 2 до 7 тысяч человек. В память о тех ужасающих событиях усилиями местной еврейской общины был установлен мемориал – воздетые к небесам руки с номерами узников концлагеря.

4. Водонапорная башня Пальмникена

Эту краснокирпичную башню с белыми ребрами-контрофорсами и шатровой черепичной крышей возвели в 1920 году. Раньше такие строения были во многих городах и поселках Восточной Пруссии, но с развитием водопроводной системы они потеряли свою актуальность. А вот водонапорная башня в Янтарном – исключение из правил. Она до сих пор используется по назначению. Поэтому попасть туда внутрь нельзя, но это и необязательно – все величие этого архитектурного строения можно разглядеть и снаружи.

5. Парк имени Морица Беккера