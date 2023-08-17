Названы самые посещаемые туристические места в Оренбуржье
Стало известно, какие туристические места в Оренбургской области самые посещаемые. Таких локаций оказалось пять.
Чаще всего туристы отдавали предпочтение соленым озерам в Соль-Илецке, а также Бузулукскому бору. Третье место по популярности досталось музею Черномырдина в Саракташском районе.
Также, по словам заместителя министра экономического развития Оренбургской области, которая стала гостем программы «Лицом к людям», часто посещают Ириклинское водохранилище. Туда нередко ездят жители соседних регионов.
Сами же Оренбуржцы любят посещать заповедник «Оренбургский». Он оказался на пятом месте по популяности.