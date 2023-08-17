Названы самые посещаемые туристические места в Оренбуржье

Стало известно, какие туристические места в Оренбургской области самые посещаемые. Таких локаций оказалось пять.

© ProOren

Чаще всего туристы отдавали предпочтение соленым озерам в Соль-Илецке, а также Бузулукскому бору. Третье место по популярности досталось музею Черномырдина в Саракташском районе.

Также, по словам заместителя министра экономического развития Оренбургской области, которая стала гостем программы «Лицом к людям», часто посещают Ириклинское водохранилище. Туда нередко ездят жители соседних регионов.