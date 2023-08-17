«Стыд и позор»: путешественница — о туристах в Новороссийске

«Вы что, первый раз в социум попали? <…> Это просто стыд и позор какой-то!» — возмутилась россиянка. Она добавила, что один раз сделала замечание компании туристов, которые зашли в кафе в мокрых купальниках. В ответ женщина нахамила ей, хотя рядом были дети.