Где находятся соленые озера в России и чем они знамениты
Россия – самая большая страна в мире, и конечно здесь много прекрасных мест, которые стоят того, чтобы увидеть их своими глазами хотя бы раз в жизни. Например, соленые озера!
«Рамблер» рассказывает, чем знамениты российские соленые озера и как до них можно добраться.
1. Баскунчак
- Где расположено: Ахтубинский район, Астраханская область.
- Как доехать: на автомобиле, на поезде или самолете до Волгограда, а оттуда еще три-четыре часа на автобусе или маршрутке.
Самое известное соленое озеро в России, потому что именно здесь добывается до 80 процентов всей соли в стране. Оно настолько соленое, что в нем могут жить лишь некоторые бактерии. Вход свободный. Также здесь есть санаторий, куда можно приезжать на лечение.
2. Эльтон
- Где расположено: Палласовский район, Волгоградская область.
- Как доехать: на автомобиле, на поезде или самолете до Волгограда, а оттуда еще пять часов на автобусе или маршрутке.
Соленость озера меняется, в иные годы содержание солей в нем превышало таковое в Мертвом море. Это одно из самых больших озер в Европе с площадью в 152 квадратных километра. В ясную погоду поверхность озера превращается в зеркало – зрелище впечатляющее, а фотографии получаются максимально эффектными. Здесь также есть санаторно-курортный комплекс.
Чуть ближе к Волгограду располагается озеро Булухта, но асфальтированной дороге к нему нет. Однако сюда стоит приехать, чтобы посмотреть на редких птиц.
3. Меклетинское розовое озеро
- Где расположено: Черноземельский район, Калмыкия.
- Как доехать: на автомобиле, на самолете или поезде до Волгограда или Астрахани, а в Элисту на автобусе. От города до озера два часа езды на автомобиле.
Благодаря водорослям и микрорачкам вода в озере имеет розовый оттенок. Приезжать сюда стоит весной, когда в озере много воды, а вокруг цветут все степные цветы, чтобы погулять по эко-маршруту и посмотреть на колонии сусликов. Летом озеро может пересохнуть.
4. Манычские озера
- Где расположено: между Калмыкией, Ростовской областью и Ставропольским краем.
- Как доехать: проще всего на машине либо на самолете до Ставрополя, а оттуда опять же на машине часа за три-четыре.
Эти озера напоминают о том, что когда-то Азовское и Каспийское моря были связаны. Действительно самые крупные озера цепи тянутся до горизонта и очень напоминают море. Купаться в нем не очень удобно, так как берега все в рогозе и камышах, но при должном упорстве удобный заход можно найти. А если повезет, то получится увидеть пеликанов.
5. Тамбукан
- Где расположено: Предгорный район, Ставропольский край.
- Как доехать: на автомобиле из Минеральных Вод – сорок минут.
Озеро расположено недалеко от Пятигорска. Кстати, грязь для санаториев добывают именно здесь. Сюда приезжают и местные жители купаться, и гости санаторно-курортных комплексов.
6. Соленое (Лушниковское) озеро
- Где расположено: Петровский район, Ставропольский край.
- Как доехать: до Ставрополя на самолете, оттуда на машине около полутора часов.
Существует легенда, что именно на этом озере отдыхали и восстанавливались солдаты Буденного. Здесь нет баз отдыха, но есть небольшая гостиница, где можно снять номер. Ил близок по составу к анапским грязям, поэтому сюда приезжают местные жители отдыхать, проводить время.
7. Ханское озеро
- Где расположено: Ейский район, Краснодарский край.
- Как доехать: на поезде или машине до Ейска, либо на самолете до Ростова-на-Дону и оттуда на машине до Ейска, до озера от города примерно час езды на машине или автобусе.
Когда-то здесь был залив Азовского моря, но из-за штормов линия побережья меняется, появляются и исчезают косы, острова и даже озера, как например Ханское. Оно не глубокое и вытянутое. Приезжать сюда лучше весной или в начале лета, так как потом он чаще всего пересыхает из-за жары. В Ейских санаториях грязь из этого озера используется для лечения. Также рядом расположены отели и гостевые дома, а купаться можно в лимане.
8. Медвежье
- Где расположено: Петуховский район, Курганская область.
- Как доехать: на самолете до Кургана, а оттуда на машине около 2,5 часа.
Второе название этого озера – зауральское мертвое море. В нем содержится большое количество минеральных солей. Летом озеро приобретает розовый цвет благодаря рачкам, которые могут в нем выжить. Здесь можно остановиться в палатках, а можно приехать в санаторий на лечение.
9. Развал
- Где расположено: Соль Илецк, Оренбургская область.
- Как доехать: на поезде или самолете до Оренбург, а оттуда на автобусе или машине ехать примерно час.
Здесь также добывают соль, а Развал считается самым популярным из группы соленых озер, расположенных поблизости друг от друга. Десь также оборудованы пляжи, есть душ и кафе. А кроме санатория, есть базы отдыха и гостевые дома.
10. Бурлинское (Бурсоль)
- Где расположено: Славгород, Алтайский край.
- Как доехать: на самолете до Новосибирска или Барнаула, а затем на автобусе или машине около шести-семи часов.
Еще одно озеро с розовой водой и белыми берегами – пейзаж фантастический, и только ради него сюда стоит приехать. Соль добывать здесь начали еще при Екатерине II и продолжают до сих пор.