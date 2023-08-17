Где находятся соленые озера в России и чем они знамениты

Россия – самая большая страна в мире, и конечно здесь много прекрасных мест, которые стоят того, чтобы увидеть их своими глазами хотя бы раз в жизни. Например, соленые озера!

«Рамблер» рассказывает, чем знамениты российские соленые озера и как до них можно добраться.

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1. Баскунчак

Где расположено: Ахтубинский район, Астраханская область.

Как доехать: на автомобиле, на поезде или самолете до Волгограда, а оттуда еще три-четыре часа на автобусе или маршрутке.

Самое известное соленое озеро в России, потому что именно здесь добывается до 80 процентов всей соли в стране. Оно настолько соленое, что в нем могут жить лишь некоторые бактерии. Вход свободный. Также здесь есть санаторий, куда можно приезжать на лечение.

2. Эльтон

Где расположено: Палласовский район, Волгоградская область.

Как доехать: на автомобиле, на поезде или самолете до Волгограда, а оттуда еще пять часов на автобусе или маршрутке.

Соленость озера меняется, в иные годы содержание солей в нем превышало таковое в Мертвом море. Это одно из самых больших озер в Европе с площадью в 152 квадратных километра. В ясную погоду поверхность озера превращается в зеркало – зрелище впечатляющее, а фотографии получаются максимально эффектными. Здесь также есть санаторно-курортный комплекс.

Чуть ближе к Волгограду располагается озеро Булухта, но асфальтированной дороге к нему нет. Однако сюда стоит приехать, чтобы посмотреть на редких птиц.

3. Меклетинское розовое озеро

Где расположено: Черноземельский район, Калмыкия.

Как доехать: на автомобиле, на самолете или поезде до Волгограда или Астрахани, а в Элисту на автобусе. От города до озера два часа езды на автомобиле.

Соцсети

Благодаря водорослям и микрорачкам вода в озере имеет розовый оттенок. Приезжать сюда стоит весной, когда в озере много воды, а вокруг цветут все степные цветы, чтобы погулять по эко-маршруту и посмотреть на колонии сусликов. Летом озеро может пересохнуть.

4. Манычские озера

Где расположено: между Калмыкией, Ростовской областью и Ставропольским краем.

Как доехать: проще всего на машине либо на самолете до Ставрополя, а оттуда опять же на машине часа за три-четыре.

Rartat./commons.wikimedia.org

Эти озера напоминают о том, что когда-то Азовское и Каспийское моря были связаны. Действительно самые крупные озера цепи тянутся до горизонта и очень напоминают море. Купаться в нем не очень удобно, так как берега все в рогозе и камышах, но при должном упорстве удобный заход можно найти. А если повезет, то получится увидеть пеликанов.

5. Тамбукан

Где расположено: Предгорный район, Ставропольский край.

Как доехать: на автомобиле из Минеральных Вод – сорок минут.

Pupsoid/commons.wikimedia.org

Озеро расположено недалеко от Пятигорска. Кстати, грязь для санаториев добывают именно здесь. Сюда приезжают и местные жители купаться, и гости санаторно-курортных комплексов.

6. Соленое (Лушниковское) озеро

Где расположено: Петровский район, Ставропольский край.

Как доехать: до Ставрополя на самолете, оттуда на машине около полутора часов.

Константин Кудинов/commons.wikimedia.org

Существует легенда, что именно на этом озере отдыхали и восстанавливались солдаты Буденного. Здесь нет баз отдыха, но есть небольшая гостиница, где можно снять номер. Ил близок по составу к анапским грязям, поэтому сюда приезжают местные жители отдыхать, проводить время.

7. Ханское озеро

Где расположено: Ейский район, Краснодарский край.

Как доехать: на поезде или машине до Ейска, либо на самолете до Ростова-на-Дону и оттуда на машине до Ейска, до озера от города примерно час езды на машине или автобусе.

Antagonist13/commons.wikimedia.org

Когда-то здесь был залив Азовского моря, но из-за штормов линия побережья меняется, появляются и исчезают косы, острова и даже озера, как например Ханское. Оно не глубокое и вытянутое. Приезжать сюда лучше весной или в начале лета, так как потом он чаще всего пересыхает из-за жары. В Ейских санаториях грязь из этого озера используется для лечения. Также рядом расположены отели и гостевые дома, а купаться можно в лимане.

8. Медвежье

Где расположено: Петуховский район, Курганская область.

Как доехать: на самолете до Кургана, а оттуда на машине около 2,5 часа.

Второе название этого озера – зауральское мертвое море. В нем содержится большое количество минеральных солей. Летом озеро приобретает розовый цвет благодаря рачкам, которые могут в нем выжить. Здесь можно остановиться в палатках, а можно приехать в санаторий на лечение.

9. Развал

Где расположено: Соль Илецк, Оренбургская область.

Как доехать: на поезде или самолете до Оренбург, а оттуда на автобусе или машине ехать примерно час.

Николай Максимович/commons.wikimedia.org

Здесь также добывают соль, а Развал считается самым популярным из группы соленых озер, расположенных поблизости друг от друга. Десь также оборудованы пляжи, есть душ и кафе. А кроме санатория, есть базы отдыха и гостевые дома.

10. Бурлинское (Бурсоль)

Где расположено: Славгород, Алтайский край.

Как доехать: на самолете до Новосибирска или Барнаула, а затем на автобусе или машине около шести-семи часов.

Coopypasted/commons.wikimedia.org