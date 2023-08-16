Как выглядит новый плацкартный вагон РЖД: видео
Современные плацкартные вагоны РЖД стали намного комфортабельнее и функциональнее.
В них по-прежнему предусмотрены традиционные двухъярусные полки, но они стали шире и длиннее.
Обивка полок выполнена из влагоустойчивой ткани приятного серо-голубого цвета. Интерьер выполнен в современном стиле: светлые тона, мягкое освещение, просторность. На каждом спальном месте есть индивидуальное освещение, розетка и полка для мелких вещей.
Вагон оборудован современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, благодаря которой поддерживается комфортная температура.
В тамбуре находится чайник и микроволновая печь для разогрева еды. Также там установлены автоматы с напитками и закусками.
Новые плацкартные вагоны РЖД стали гораздо удобнее для путешествий на дальние расстояния, и теперь даже могут конкурировать по комфорту с купе.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Kuzinka87.
Ранее мы писали о том, какие места выбрать в поезде.