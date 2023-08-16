Зачем туристы едут в Приморье

«По данным МТС Travel, в этом году Приморье демонстрирует впечатляющую динамику по росту туристической привлекательности. В первые семь месяцев 2023 года край и вовсе стал лидером по приросту внутреннего турпотока среди всех регионов России. Кроме тех, кто приезжает в Приморье посетить природные и культурные достопримечательности, погрузиться в гастрономическую культуру региона, турпоток обеспечивают и бизнес-путешественники. На динамику также оказывает влияние постепенное возобновление турпотока между Россией и Китаем. Чтобы обеспечить цифровой комфорт для всех гостей Приморья, МТС традиционно модернизирует сеть и расширяет покрытие в местах массового летнего отдыха не только в загородных рекреациях, но и в черте городов. Это повышает туристическую привлекательность и позволяет делать отдых более комфортным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.