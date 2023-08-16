Зачем туристы едут в Приморье
Всего за 2 месяца лета турпоток в Приморье вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Такие результаты получили специалисты МТС с помощью анализа обезличенных больших данных, сообщает ИА DEITA.RU.
Гостям края нравится событийный, культурный и гастрономический туризм. Основная часть отдыхающих приезжает в Приморье из дальневосточных городов: Хабаровска, Южно-Сахалинска, Благовещенска. Не отстают и столичные города России – Москва и Санкт-Петербург тоже любят отдыхать в Приморском крае. Турпоток из этих пяти городов составил 47%.
Кроме того, Приморьем стали интересоваться туристы из центральной России, Северо-Запада и Поволжья: Йошкар-Ола, Курск, Элиста, Петрозаводск и Мурманск вошли в топ-5 городов по темпам роста турпотока.
Чаще всего гости посещают Владивосток, Артём, Уссурийск, Находку и Большой Камень. Столица Приморья привлекает легендами Миллионки, фортами Владивостокской крепости, променадом на Спортивной набережной, природой Русского острова и шопингом в «Калина молл». Туристы активно участвуют в различных мероприятиях. Путешественники посещали театральный фестиваль «Мариинский», спортивные игры «Дети Приморья», а также участвовали в гастрономических фестивалях гребешка, мидий, минтая.
Любоваться приморской природой туристы едут в окрестности Находки – Триозерье, Ливадию и Волчанец. Во вторую очередь их привлекают живописные бухты и другие достопримечательности Хасанского района. Третье по популярности направление природного туризма – Лазовский район с известными своей красотой бухтами Валентина и Петрова.
«По данным МТС Travel, в этом году Приморье демонстрирует впечатляющую динамику по росту туристической привлекательности. В первые семь месяцев 2023 года край и вовсе стал лидером по приросту внутреннего турпотока среди всех регионов России. Кроме тех, кто приезжает в Приморье посетить природные и культурные достопримечательности, погрузиться в гастрономическую культуру региона, турпоток обеспечивают и бизнес-путешественники. На динамику также оказывает влияние постепенное возобновление турпотока между Россией и Китаем. Чтобы обеспечить цифровой комфорт для всех гостей Приморья, МТС традиционно модернизирует сеть и расширяет покрытие в местах массового летнего отдыха не только в загородных рекреациях, но и в черте городов. Это повышает туристическую привлекательность и позволяет делать отдых более комфортным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.