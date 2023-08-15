Чем заняться в Санкт-Петербурге в августе

В последний месяц лета туристы приезжают в Петербург гораздо реже, чем в сезон.

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Поэтому забронировать жилье гораздо легче, да и цены дешевле. Погода в августе уже не такая жаркая, а дождей практически не бывает. Рассказываем, куда можно сходить в августе в Санкт-Петербурге.

Love&Noise

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В Севкабеле ежемесячно проходят выставки и шоу-программы. Удивительное место, которое любят как петербуржцы, так и туристы. В августе туристы могут сходить на мультимедийную выставку Love&Noise, посвященную любви. Она состоит из 6 интерактивных зон, которые отражают всю гамму чувств — от искрометной радости до поглощающего единства. Это отличное место, чтобы побыть наедине с любимым человеком и поразмышлять над своими чувствами.

Оркестр Olympic Orchestra

В августе можно насладиться классической музыкой Вивальди, Брамса, Моцарта и Чайковского. В зале над сценой расположен проектор, демонстрирующий живые картины на воде. Это сочетание классической музыки и современных технологий будто бы переносит зрителя во времени, не оставляя никого равнодушным.

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Перевернутое сафари. Современное искусство Африки.

Насладиться искусством можно и в Манеже. До 3 сентября там открыта выставка, посвященная современным художественным течениям в Африке. Яркие полотна, инсталляции и скульптуры помогут разнообразить посещение культурной столицы.

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Музыка в Оранжерее

В Оранжерее Таврического дворца проходят концерты камерного оркестра. В окружении цветов и тропических растений слушатели узнают рок-хиты группы Queen, испанский джаз и времена года от разных композиторов. Это отличный вариант не только увидеть знаменитую оранжерею, но еще и насладиться классической музыкой.

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Путь Раскольникова

Необычный спектакль по знаменитому произведению Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” состоит из двух частей: в первой зрители вместе с профессиональным гидом гуляют по Петербургу Достоевского, узнают больше о великом писателе и романе. Во второй части зрители смотрят спектакль в театре “Монплезир”.