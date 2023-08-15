Россиян предупредили о возможном подорожании отдыха в стране
В случае повышения курса доллара до 120 рублей отдых за границей станет недоступен большей части россиян, сообщили в АТОР. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова объяснила, в каком случае вырастут цены и на внутренний туризм.
«Конечно, как только что-то дорожает, начиная от продуктов, все тут же отражается на стоимости отдыха», – заявила Осипова.
Сам по себе курс валют не влияет на стоимость отдыха на российских курортах, однако цены зависят от инфляции.
В условиях подорожания зарубежного отдыха многие россияне начали отказываться от поездок за пределы страны. Другие туристы решают ехать на неделю, а не на две, или останавливаются в отелях четыре звезды вместо пяти.
Отечественные отели реагируют на происходящее и стараются поднять уровень сервиса. Это дает хороший результат, россияне, которые путешествуют на внутренних направлениях, стали гораздо меньше жаловаться на обслуживание, сообщает «Общественная служба новостей».