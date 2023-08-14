Что посмотреть туристам в Новгородской области

Великий Новгород один из самых древних городов России. Неудивительно, что множество туристов приезжают в Новгородскую область, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры и уникальной природой Северо-Запада. Кроме того, путешественники могут приобщиться к быту викингов. В последнее время регион становится все более и более привлекательным для туристов. «ФедералПресс» рассказывает, что уже можно посмотреть в регионе и чем будет удивлять область в ближайшие годы.

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Что посмотреть в Великом Новгороде

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Жемчужиной Великого Новгорода по праву можно назвать Кремль, или Детинец, который расположен на берегу реки Волхов. Это памятник архитектуры федерального значения. Внутри Кремля находится Софийский собор. Храм привлекает верующих со всего мира. Экскурсоводы рассказывают гостям о трагической судьбе города в годы Великой Отечественной войны, а также о мифах и легендах старины.

С другой стороны реки Волхов находится еще одна популярная достопримечательность – Ярославово дворище. В давние времена там находилось множество купеческих лавок. Кроме того, на небольшой территории построено множество церквей. К слову, на некоторые древние храмы можно случайно наткнуться, гуляя по уютным дворам на торговой стороне.

Недалеко от Великого Новгорода находится музей деревянного зодчества. Жители и гости города могут увидеть избы, деревянные церкви и предметы старины. Музей «Витославлицы» является также площадкой для массовых народных гуляний.

По версии историков, недалеко от города также находится место, где жил князь Рюрик. В честь 1150-летия российской государственности на Рюриковом Городище был установлен Княжий Камень.

Также туристы и жители региона могут приобщиться к жизни древних викингов и новгородских князей. Для этого можно отправиться в «Современный Хольмгард», который расположен на берегу реки Волхов вблизи деревни Шевелево в Новгородской области. В поселении можно попробовать блюда северной кухни и принять участие в традиционных мероприятиях.

Памятники природы региона

Все многообразие русских пейзажей можно увидеть на Валдайской тропе. Уточняется, что это самый протяженный оборудованный маршрут для трекинга в европейской части России. Приехать туда можно с мая по сентябрь. Путешественники увидят ельник-зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами и многое другое.

В городе Старая Русса можно посетить Курортный парк города. Здесь много зелени летом и можно попробовать уникальную минеральную воду, которой знаменит санаторий. Также между Великим Новгородом и Старой Руссой находится Ильменский глинт. В данной местности путешественников ожидает необычный ландшафт.

В Новгородской области можно полюбоваться даже на небольшие водопады. Например, недалеко от Боровичей выходит из-под земли речка Понеретка. Ее устье представляет собой пещеру на высоком берегу реки Мсты. К слову, именно Мста популярна у туристов, которые занимаются рафтингом.

Что построят в Новгородской области в ближайшее время

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале рассказал, что в Великом Новгороде хотят построить фуникулерную канатную дорогу, которая соединит два берега Волхова. Уточняется, что набережную около ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай» соединит канатная дорога с Антонова. Площадки станции фуникулера станут частью набережной, на которой также появится пирс и зоны отдыха. В регионе активно реконструируется набережная, идет ремонт театра драмы имени Ф. М. Достоевского.

Изменения произойдут не только в Великом Новгороде, но и в других городах области. Так, на инвестсовете обсудили проект по созданию нового оздоровительного курорта «Русич» в Старой Руссе.