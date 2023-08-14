Призрак Степана Разина и памятник холостяку: чем знаменита Саратовская область?

За последние несколько лет Саратовская область закрепилась в списке популярных туристических мест России. В год сюда приезжает порядка одного миллиона человек. Чаще всего туристы выбирают путешествия выходного дня. В этом выпуске программы «Евразия. Регионы» корреспондент «МИР 24» Елена Савельева отправилась в Саратовскую область и побывала: