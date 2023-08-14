Канатная дорога соединит Кронштадт с фортом “Император Александр Первый”
«Канатная дорога — это один из возможных вариантов транспортного сообщения между Кронштадтом и полностью изолированным от суши фортом «Император Александр Первый», который в данный момент динамично реставрируется и будет приспособлен к современному использованию.
К 2026 году на форте появится музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторан и гостиничные номера, а специально проектируемый стеклянный купол позволит задействовать внутренний двор сооружения в качестве круглогодичного комфортного пространства для культурно-массовых мероприятий.
В настоящий момент мы определяем оптимальное технологическое решение для транспортного сообщения на этом участке, а также ведем переговоры с потенциальными инвесторами.
После определения инвестора на строительство и финализации концепции проекта начнется разработка предпроектной документации», — объяснили в АНО «Остров фортов».
Напомним, что «Остров фортов» — проект комплексного развития территории Кронштадта. Реализуется во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 февраля 2019 г. № Пр-152. Нацелен на то, чтобы подарить новую жизнь городу, открыть для людей и вовлечь в хозяйственный оборот ранее закрытые территории, реализовать культурный, просветительский и туристический потенциал, превратить Кронштадт в комфортное место для жизни, работы, учебы.