Тревел-блогер назвала популярные направления у российских туристов

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала наиболее популярные направления для туризма в августе.

В России пользуются популярностью такие направления, как Алтай и Байкал. Причем, выбирая их, туристы отдают предпочтение экскурсионным турам, которые дают возможность увидеть как можно больше природных достопримечательностей.

Из зарубежных направлений, по мнению блогера, лидирует по-прежнему Турция. В этих турах сохраняется наибольший выбор курортов, отелей с разными пляжами, и локациями. Популярность этой страны объясняется тем, что она идеально подходит для семейного отдыха, с учетом возможности прямых перелетов и концепции «все включено».