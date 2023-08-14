Тревел-блогер назвала популярные направления у российских туристов
Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала наиболее популярные направления для туризма в августе.
В России пользуются популярностью такие направления, как Алтай и Байкал. Причем, выбирая их, туристы отдают предпочтение экскурсионным турам, которые дают возможность увидеть как можно больше природных достопримечательностей.
Из зарубежных направлений, по мнению блогера, лидирует по-прежнему Турция. В этих турах сохраняется наибольший выбор курортов, отелей с разными пляжами, и локациями. Популярность этой страны объясняется тем, что она идеально подходит для семейного отдыха, с учетом возможности прямых перелетов и концепции «все включено».
Помимо Турции, россияне предпочитают отдых на Кипре и в Черногории. Наталия Ансталь объясняет это благоприятной погодой, которая наблюдается в этих странах в августе, теплым морем и также большим количеством достопримечательностей. Отдых в Арабских Эмиратах и Египте в последний месяц лета туристы выбирают реже, поскольку там в это время жара достигает своего пика.