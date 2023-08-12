Власти Сочи ответили туристке о фекальном гейзере на пляже Адлера

Власти Сочи отреагировали на жалобу туристки из Екатеринбурга, которая стала очевидицей пробившегося фекального гейзера на пляже в Адлере.

Гостья курорта сняла зловонный источник на видео и отослала ролик в редакцию местного издания. Кроме этого, она обратилась с жалобой в администрацию Сочи.

Спустя три дня от властей пришел ответ, сообщает sochi1.ru. Отмечается, что проведена полномасштабная проверка, никаких протечек канализации в этом районе не выявлено. А пробы воды в акватории пляжа «Чкаловский» соответствуют требованиям безопасности. Представители администрации заверили, что гейзер, который смутил екатеринбурженку ничто иное, как выход наружу вод ливневого коллектора.