Купальный сезон на Черном море продлится до октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится минимум до 10 октября. Позже он может быть еще продлен, рассказал специалист в интервью ТАСС.

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«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет», — объяснил он.

При этом купальный сезон может продлиться до середины октября. По словам Романа Вильфанда, сейчас в Анапе температура моря достигает плюс 25 градусов, в Сочи — плюс 27 градусов. А в Туапсе и Геленджике вода прогрелась до плюс 28 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю в южных регионах России ожидается жара до 40 градусов. Речь идет о Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, а также обо всех республиках Северного Кавказа. Температура там может подняться до плюс 35–39 градусов.