Лучшие места для отдыха с палатками в России
Вырваться из городской суеты и оказаться на природе, где легко дышится, можно в любой момент, особенно если есть автомобиль и палатка. Хотя в обустроенном кемпинге отдых с палатками возможен и без собственного снаряжения. Главное – решить, куда поехать.
«Рамблер» рассказывает о преимуществах такого отдыха и предлагает интересные места для тех, кто любит при этом путешествовать налегке.
Лучшие места для отдыха с палатками, где палатку можно взять в аренду
Кемпинг «У Кремля», Московская область
- Территория охраняется
- Кафе, зона барбекю
- Wi Fi
- Стоимость от 500 рублей с человека
Отличное место для отдыха в Коломне. Есть прачечная, душ, детская площадка, можно остановиться в доме на колесах, арендовать или поставить свою палатку.
Пансионат «Парус», Московская область
- Территория охраняется
- Кафе, зона барбекю
- Wi Fi
- Стоимость от 1400 рублей на двоих
Пансионат располагается на берегу водохранилища, для гостей есть все, чтобы расположиться с комфортом. Также можно приехать на автодоме или обычном автомобиле, а все снаряжение взять в аренду.
Кемпинг «Ветрено», Ярославская область
- Территория охраняется
- Кафе, зона барбекю
- Wi Fi
- Стоимость от 600 рублей
Здесь понравится любителям водных видов спорта – вейксерф, вейкборд, сапборд. Палатку мжно взять свою, а можно арендовать.
Кемпинг «Fабрика», Республика Татарстан
- Территория не охраняется
- Общая кухня, зона барбекю
- Wi Fi отсутствует
- Стоимость от 500 рублей с человека
Сюда в большей степени едут ради культурной программы. Рядом находятся Дом памяти Марины Цветаевой, Спасский собор, Дом музей Ивана Шишкина.
Глэмпинг «Глоток воздуха», Краснодарский край
- Территория охраняется
- Общая кухня, зона барбекю
- Wi Fi отсутствует
- Стоимость от 4000 рублей
Вспоминаете беззаботные каникулы у бабушки в деревне? Вам точно сюда. Поляна, лес, ферма, где можно наблюдать за животными. А еще есть баня с бассейном.
База отдыха «Итиль», Астраханская область
- Территория охраняется
- Столовая, зона барбекю.
- Wi Fi
- Стоимость от 1000 рублей
Добраться сюда можно только на пароме, но если вы большой любитель рыбалки, то это место идеально вам подойдет.
Горный парк «Флай Чегем», Кабардино Балкария
- Территории не охраняется
- Питание: на Общая кухня, кафе, зона барбекю
- Wi Fi отсутствует
- Стоимость от 300 рублей
Кроме красоты горных вершин, гостям доступны полеты на параплане, зиплайн, роуп джампинг, конные прогулки.
Чем хорош отдых с палатками
- Отдыхая в палатке, вы наслаждаетесь близостью к природе и ее красотой.
- Такой вид отдых более доступен, по сравнению с проживанием в отеле или арендой дома.
- Отдых в палатках – это всегда приключения и свобода. Вы можете путешествовать по стране на автомобиле, выбирая новые места для кемпинга.
- Это возможность встретить новых людей и создать новые социальные связи.
- Отдых в палатках позволяет уйти от шума и суеты города. Вы можете насладиться спокойствием природы, отдохнуть от повседневных забот и восстановить энергию.
- Много свежего воздуха, пешие или велосипедные прогулки, рыбалка, купание и многое другое.
Что нужно взять с собой, если собираешься отдыхать с палатками
- Выберите палатку, которая подходит для вашего количества людей и погодных условий. Убедитесь, что у вас есть все необходимые аксессуары для палатки, такие как колья, веревки и коврики.
- Возьмите спальные мешки и подушки для комфортного сна.
- Коврики или надувные матрасы обеспечат дополнительный комфорт и тепло во время сна.
- Возьмите посуду, столовые приборы, кастрюли, сковородки и другие необходимые предметы для приготовления пищи на костре или газовой горелке.
- Запаситесь продуктами питания, которые можно легко приготовить на открытом огне или газовой горелке. Возьмите также достаточное количество воды и напитков.
- Выберите одежду и обувь, подходящую для погодных условий и активностей, которыми вы собираетесь заниматься. Не забудьте взять дополнительные слои одежды для защиты от холода и дождя.
- Возьмите с собой зубную щетку, зубную пасту, мыло, шампунь, полотенца и другие необходимые предметы для личной гигиены.
- Ночью и поздним вечером вам пригодится фонарик.
- Не забудьте аптечку с основными медицинскими принадлежностями и лекарствами.
- Возьмите с собой книги, настольные игры или другие развлечения, чтобы проводить время вечером или в случае плохой погоды.
- Вам понадобятся средства от комаров и других насекомых.
- Если вы планируете использовать электронику, убедитесь, что у вас есть все необходимые кабели и зарядные устройства.
- Возьмите нож, топор, веревки, резиновые молотки и другие инструменты, которые могут пригодиться для различных задач.
Это лишь базовый список вещей, которые могут понадобиться во время отдыха с палатками. В зависимости от ваших потребностей и планов, вы можете добавить или удалить предметы из этого списка.