Лучшие места для отдыха с палатками в России

Вырваться из городской суеты и оказаться на природе, где легко дышится, можно в любой момент, особенно если есть автомобиль и палатка. Хотя в обустроенном кемпинге отдых с палатками возможен и без собственного снаряжения. Главное – решить, куда поехать.

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«Рамблер» рассказывает о преимуществах такого отдыха и предлагает интересные места для тех, кто любит при этом путешествовать налегке.

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Лучшие места для отдыха с палатками, где палатку можно взять в аренду

Кемпинг «У Кремля», Московская область

Территория охраняется

Кафе, зона барбекю

Wi Fi

Стоимость от 500 рублей с человека

Отличное место для отдыха в Коломне. Есть прачечная, душ, детская площадка, можно остановиться в доме на колесах, арендовать или поставить свою палатку.

Пансионат «Парус», Московская область

Территория охраняется

Кафе, зона барбекю

Wi Fi

Стоимость от 1400 рублей на двоих

Пансионат располагается на берегу водохранилища, для гостей есть все, чтобы расположиться с комфортом. Также можно приехать на автодоме или обычном автомобиле, а все снаряжение взять в аренду.

Кемпинг «Ветрено», Ярославская область

Территория охраняется

Кафе, зона барбекю

Wi Fi

Стоимость от 600 рублей

Здесь понравится любителям водных видов спорта – вейксерф, вейкборд, сапборд. Палатку мжно взять свою, а можно арендовать.

Кемпинг «Fабрика», Республика Татарстан

Территория не охраняется

Общая кухня, зона барбекю

Wi Fi отсутствует

Стоимость от 500 рублей с человека

Сюда в большей степени едут ради культурной программы. Рядом находятся Дом памяти Марины Цветаевой, Спасский собор, Дом музей Ивана Шишкина.

Глэмпинг «Глоток воздуха», Краснодарский край

Территория охраняется

Общая кухня, зона барбекю

Wi Fi отсутствует

Стоимость от 4000 рублей

Вспоминаете беззаботные каникулы у бабушки в деревне? Вам точно сюда. Поляна, лес, ферма, где можно наблюдать за животными. А еще есть баня с бассейном.

База отдыха «Итиль», Астраханская область

Территория охраняется

Столовая, зона барбекю.

Wi Fi

Стоимость от 1000 рублей

Добраться сюда можно только на пароме, но если вы большой любитель рыбалки, то это место идеально вам подойдет.

Горный парк «Флай Чегем», Кабардино Балкария

Территории не охраняется

Питание: на Общая кухня, кафе, зона барбекю

Wi Fi отсутствует

Стоимость от 300 рублей

Кроме красоты горных вершин, гостям доступны полеты на параплане, зиплайн, роуп джампинг, конные прогулки.

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Чем хорош отдых с палатками

Отдыхая в палатке, вы наслаждаетесь близостью к природе и ее красотой. Такой вид отдых более доступен, по сравнению с проживанием в отеле или арендой дома. Отдых в палатках – это всегда приключения и свобода. Вы можете путешествовать по стране на автомобиле, выбирая новые места для кемпинга. Это возможность встретить новых людей и создать новые социальные связи. Отдых в палатках позволяет уйти от шума и суеты города. Вы можете насладиться спокойствием природы, отдохнуть от повседневных забот и восстановить энергию. Много свежего воздуха, пешие или велосипедные прогулки, рыбалка, купание и многое другое.

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Что нужно взять с собой, если собираешься отдыхать с палатками

Выберите палатку, которая подходит для вашего количества людей и погодных условий. Убедитесь, что у вас есть все необходимые аксессуары для палатки, такие как колья, веревки и коврики.

Возьмите спальные мешки и подушки для комфортного сна.

Коврики или надувные матрасы обеспечат дополнительный комфорт и тепло во время сна.

Возьмите посуду, столовые приборы, кастрюли, сковородки и другие необходимые предметы для приготовления пищи на костре или газовой горелке.

Запаситесь продуктами питания, которые можно легко приготовить на открытом огне или газовой горелке. Возьмите также достаточное количество воды и напитков.

Выберите одежду и обувь, подходящую для погодных условий и активностей, которыми вы собираетесь заниматься. Не забудьте взять дополнительные слои одежды для защиты от холода и дождя.

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Возьмите с собой зубную щетку, зубную пасту, мыло, шампунь, полотенца и другие необходимые предметы для личной гигиены.

Ночью и поздним вечером вам пригодится фонарик.

Не забудьте аптечку с основными медицинскими принадлежностями и лекарствами.

Возьмите с собой книги, настольные игры или другие развлечения, чтобы проводить время вечером или в случае плохой погоды.

Вам понадобятся средства от комаров и других насекомых.

Если вы планируете использовать электронику, убедитесь, что у вас есть все необходимые кабели и зарядные устройства.

Возьмите нож, топор, веревки, резиновые молотки и другие инструменты, которые могут пригодиться для различных задач.

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Это лишь базовый список вещей, которые могут понадобиться во время отдыха с палатками. В зависимости от ваших потребностей и планов, вы можете добавить или удалить предметы из этого списка.