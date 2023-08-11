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Лучшие места для отдыха с палатками в России

Вырваться из городской суеты и оказаться на природе, где легко дышится, можно в любой момент, особенно если есть автомобиль и палатка. Хотя в обустроенном кемпинге отдых с палатками возможен и без собственного снаряжения. Главное – решить, куда поехать.

Лучшие места для отдыха с палатками в России
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«Рамблер» рассказывает о преимуществах такого отдыха и предлагает интересные места для тех, кто любит при этом путешествовать налегке.

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Лучшие места для отдыха с палатками, где палатку можно взять в аренду

Кемпинг «У Кремля», Московская область

  • Территория охраняется
  • Кафе, зона барбекю
  • Wi Fi
  • Стоимость от 500 рублей с человека

Отличное место для отдыха в Коломне. Есть прачечная, душ, детская площадка, можно остановиться в доме на колесах, арендовать или поставить свою палатку.

Пансионат «Парус», Московская область

  • Территория охраняется
  • Кафе, зона барбекю
  • Wi Fi
  • Стоимость от 1400 рублей на двоих

Пансионат располагается на берегу водохранилища, для гостей есть все, чтобы расположиться с комфортом. Также можно приехать на автодоме или обычном автомобиле, а все снаряжение взять в аренду.

Кемпинг «Ветрено», Ярославская область

  • Территория охраняется
  • Кафе, зона барбекю
  • Wi Fi
  • Стоимость от 600 рублей

Здесь понравится любителям водных видов спорта – вейксерф, вейкборд, сапборд. Палатку мжно взять свою, а можно арендовать.

Кемпинг «Fабрика», Республика Татарстан

  • Территория не охраняется
  • Общая кухня, зона барбекю
  • Wi Fi отсутствует
  • Стоимость от 500 рублей с человека

Сюда в большей степени едут ради культурной программы. Рядом находятся Дом памяти Марины Цветаевой, Спасский собор, Дом музей Ивана Шишкина.

Глэмпинг «Глоток воздуха», Краснодарский край

  • Территория охраняется
  • Общая кухня, зона барбекю
  • Wi Fi отсутствует
  • Стоимость от 4000 рублей

Вспоминаете беззаботные каникулы у бабушки в деревне? Вам точно сюда. Поляна, лес, ферма, где можно наблюдать за животными. А еще есть баня с бассейном.

База отдыха «Итиль», Астраханская область

  • Территория охраняется
  • Столовая, зона барбекю.
  • Wi Fi
  • Стоимость от 1000 рублей

Добраться сюда можно только на пароме, но если вы большой любитель рыбалки, то это место идеально вам подойдет.

Горный парк «Флай Чегем», Кабардино Балкария

  • Территории не охраняется
  • Питание: на Общая кухня, кафе, зона барбекю
  • Wi Fi отсутствует
  • Стоимость от 300 рублей

Кроме красоты горных вершин, гостям доступны полеты на параплане, зиплайн, роуп джампинг, конные прогулки.

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Чем хорош отдых с палатками

  1. Отдыхая в палатке, вы наслаждаетесь близостью к природе и ее красотой.
  2. Такой вид отдых более доступен, по сравнению с проживанием в отеле или арендой дома.
  3. Отдых в палатках – это всегда приключения и свобода. Вы можете путешествовать по стране на автомобиле, выбирая новые места для кемпинга.
  4. Это возможность встретить новых людей и создать новые социальные связи.
  5. Отдых в палатках позволяет уйти от шума и суеты города. Вы можете насладиться спокойствием природы, отдохнуть от повседневных забот и восстановить энергию.
  6. Много свежего воздуха, пешие или велосипедные прогулки, рыбалка, купание и многое другое.
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Что нужно взять с собой, если собираешься отдыхать с палатками

  • Выберите палатку, которая подходит для вашего количества людей и погодных условий. Убедитесь, что у вас есть все необходимые аксессуары для палатки, такие как колья, веревки и коврики.
  • Возьмите спальные мешки и подушки для комфортного сна.
  • Коврики или надувные матрасы обеспечат дополнительный комфорт и тепло во время сна.
  • Возьмите посуду, столовые приборы, кастрюли, сковородки и другие необходимые предметы для приготовления пищи на костре или газовой горелке.
  • Запаситесь продуктами питания, которые можно легко приготовить на открытом огне или газовой горелке. Возьмите также достаточное количество воды и напитков.
  • Выберите одежду и обувь, подходящую для погодных условий и активностей, которыми вы собираетесь заниматься. Не забудьте взять дополнительные слои одежды для защиты от холода и дождя.
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  • Возьмите с собой зубную щетку, зубную пасту, мыло, шампунь, полотенца и другие необходимые предметы для личной гигиены.
  • Ночью и поздним вечером вам пригодится фонарик.
  • Не забудьте аптечку с основными медицинскими принадлежностями и лекарствами.
  • Возьмите с собой книги, настольные игры или другие развлечения, чтобы проводить время вечером или в случае плохой погоды.
  • Вам понадобятся средства от комаров и других насекомых.
  • Если вы планируете использовать электронику, убедитесь, что у вас есть все необходимые кабели и зарядные устройства.
  • Возьмите нож, топор, веревки, резиновые молотки и другие инструменты, которые могут пригодиться для различных задач.
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Это лишь базовый список вещей, которые могут понадобиться во время отдыха с палатками. В зависимости от ваших потребностей и планов, вы можете добавить или удалить предметы из этого списка.

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