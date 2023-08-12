Гастротур по России: главные блюда регионов

Если вы отчаялись и не планируете в этом году ехать на побережье моря, то можно устроить себе гастротур по России. Не ограничивайтесь географией своего региона, многие субъекты порадуют вас необычными и очень вкусными блюдами.

О том, куда поехать в гастротур по России, — в материале “Рамблера”.

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Дагестан

Дагестан славится своей национальной кухней, которая входит в число кавказских. Однако блюда этой кухни немного отличаются от других. В Дагестане, как и везде, самые вкусные блюда можно попробовать в небольших домашних кафе, где хозяин сам накроет на стол туристам.

Однако в регионе есть и шикарные рестораны дагестанской кухни, искать их нужно в центрах крупных городов. Можно также взять еду с собой и устроить пикник на природе среди гор.

Что брать: Чуду — лепешки с начинкой, Хычин — тонкие пирожки из дрожжевого теста, Хинкал — мясо с тестом (не путать с хинкали), Шурпа — густой суп из мяса и овощей, Люля-кебаб — шашлык в виде колбасы, Урбеч — ореховая паста.

Татарстан

Татарская культура менялась в зависимости от влияния других народов, но кухня всегда оставалась отличительной чертой. Поэтому если вы хотите полностью окунуться в историю этого народа, то вам обязательно нужно попробовать традиционную татарскую кухню. В республике кафе с ней можно найти на каждом шагу, наиболее самобытные — в туристическом центре, в Казани.

Что брать: Чак-чак — сладкие кусочки обжаренного теста с медом, Эчпочмак — треугольный пирожок с начинкой из жирного мяса, лука и картофеля, Кастыбый — лепешка с начинкой из пшенной каши или картофельного пюре, Губадия — слоеный пирог с мясной или сладкой начинкой, Кош теле — более известно как хворост, сладкие жареные кусочки теста, посыпанные сахарной пудрой.

Карелия

Карельская кухня из-за влияния других народов севера очень похожа на финскую, поэтому некоторые блюда часто путают. Однако еда в Карелии больше близка древнерусской кухне и ее традициям. В самой Карелии можно найти кафе и рестораны с традиционной кухней, но их крайне мало. Поэтому для того, чтобы погрузиться в эту атмосферу, придется поискать подходящее место.