Группа туристов в Башкирии столкнулась с медведем

В Белорецком районе Башкирии туристы столкнулись с диким медведем, сообщает пресс-служба Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики.

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Согласно информации от ведомства, встреча с этим животным произошла у водопада «Слезы Айгуль» вблизи деревни Айгир. Благодаря своевременным действиям, туристы из Башкирии сумели избежать неприятных последствий и убежать от дикого медведя.

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в случае встречи с дикими животными не стоит их пугать, создавать лишний шум и прямо смотреть им в глаза. Важно также избегать поворота спины к животному и не пытаться убежать. Эти меры помогут минимизировать возможные риски.