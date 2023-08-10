Санкт-Петербург за полгода посетили всего 4% иностранных туристов
Санкт-Петербург в первом полугодии 2023 года посетили 173 тыс. иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.
Доля таких туристов составила всего 4% от общего туристического потока.
В этом году в Северной столице побывало на 37% больше иностранных туристов, чем в аналогичном периоде 2022-го. В город чаще стали приезжать жители стран СНГ, ОАЭ, Ирана, Китая, Катара и Турции.
Специалисты отмечают, что рост турпотока связан с ростом туризма внутри страны. В первом полугодии в культурной столице побывало 4 млн человек.
Ранее писали, в каком российском регионе зафиксировали наибольший рост туристического потока.