Санкт-Петербург за полгода посетили всего 4% иностранных туристов

Санкт-Петербург в первом полугодии 2023 года посетили 173 тыс. иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

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Доля таких туристов составила всего 4% от общего туристического потока.

В этом году в Северной столице побывало на 37% больше иностранных туристов, чем в аналогичном периоде 2022-го. В город чаще стали приезжать жители стран СНГ, ОАЭ, Ирана, Китая, Катара и Турции.

Специалисты отмечают, что рост турпотока связан с ростом туризма внутри страны. В первом полугодии в культурной столице побывало 4 млн человек.