Казань вошла в топ-5 популярных направлений для трехдневных путешествий

В последние годы в России растет популярность коротких путешествий по стране. По данным АТОР, в 2023 году россияне стали на 15—20% чаще выбираться именно в так называемые "путешествия выходного дня".

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Российский сервис бронирования отелей и квартир "ТВИЛ.РУ" определил самые популярные направления для трехдневных путешествий в августе 2023 года, а также узнал среднюю стоимость ночи при трехдневном размещении.

Десять самых популярных направлений для трехдневных путешествий в августе:

Сочи, Краснодарский край ― 4 563 рубля;Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5 002 рубля;Анапа, Краснодарский край ― 4 504 рубля; Геленджик, Краснодарский край ― 4 474 рубля; Казань, Татарстан ― 5 292 рубля; Москва, Московская область ― 3 980 рублей;Ялта, Крым ― 4 085 рублей; Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4 624 рубля; Ейск, Краснодарский край ― 3 216 рублей; Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 4 265 рублей.