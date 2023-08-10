Туристическая агродеревня появится в Карачаево-Черкесии

«Они будут вместе трудиться с утра до вечера, как и полагается на ферме. Будут участвовать в доении коров, а затем получать молоко и делать из него соответствующие молочные продукты, чтобы попробовать и на ферме, и потом забрать с собой в город, что принесет им особое наслаждение», — рассказала она.