Как делают деньги на туристах в Сочи: необычные предложения

Местные предприниматели решили заработать на ажиотажном спросе на отдыхе в Сочи. На популярной платформе объявлений появились необычные коммерческие предложения «помощи» в получении загара на общественном пляже.

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«Займу место на пляже – 1000 рублей», – говорится в объявлении.

Объясняется это тем, что в сезон у моря много отдыхающих и якобы всем может не хватить места.

В другом объявлении предлагают прокатиться по серпантину в жару на «общественном» кабриолете, заплатив за проезд и экскурсию от трех тысяч рублей.

Также можно встретить объявления об услугах помощи в выборе заведения или пляжа в Сочи. Продавец пишет, что может отправлять посылки, делать покупки, встречать и провожать, быть водителем (ездит на люксовом авто), гидом и даже организатором свадьбы. Цена договорная.