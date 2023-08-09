Кукушкина объяснила, почему в этом году выросли цены на авиабилеты из Калининграда
Российские авиаперевозчики в этом году поставили на рейсы в Калининград самолёты малой вместимости, что спровоцировало рост цен на билеты. Об этом заявила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград».
«Самое удивительное, почему произошёл рост и ажиотаж и почему не все желающие смогли приобрести билеты по приемлемой цене, это уменьшение количества вместимости воздушного судна. Количество рейсов сохранилось на прежнем уровне, но перевозчики поставили другие судна, и гораздо меньше людей смогли приобрести билеты», — говорит министр.
Власти региона хотят возобновить практику предоставления льготных авиабилетов всем жителям Калининградской области. Такое правило действовало в 2016 году.
«Ведём переговоры с Минтрансом РФ, чтобы вернуться к вопросу субсидирования билетов для жителей региона. Сегодня есть только определённая льготная категория», — сказала Кукушкина.
По данным «Калининградстата», полёты в регион и обратно в эконом-классе за год стали дороже на 73%.