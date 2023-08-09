Почему в этом году выросли цены на авиабилеты из Калининграда

«Самое удивительное, почему произошёл рост и ажиотаж и почему не все желающие смогли приобрести билеты по приемлемой цене, это уменьшение количества вместимости воздушного судна. Количество рейсов сохранилось на прежнем уровне, но перевозчики поставили другие судна, и гораздо меньше людей смогли приобрести билеты», — говорит министр.