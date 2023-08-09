Как получить незабываемые впечатления у самого глубокого озера планеты

Байкал прекрасен в любое временя года. Но именно осенью отдых у самого большого пресноводного озера России станет поистине незабываемым. Ведь в это время Сибирь расцветает разными красками и можно оказаться в живописном раю, созданном самой природой. А благодаря мягкому климату и отсутствию ветра такая красота здесь до первого снега, который выпадает в ноябре, меняя невероятное разноцветье на сказочные зимние пейзажи.

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Многие для отпуска и путешествия выбирают именно бархатный сезон, когда уже нежарко и при этом есть возможность в полной мере насладиться удивительным миром Байкала, над которым, по статистике, 300 дней в году светит солнце. Тот, кто там побывал, возвращается к озеру вновь и вновь, чтобы увидеть, как оно меняется, оставаясь центром притяжения путешественников со всей страны.

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Добраться до Улан-Удэ можно самолетом, а оттуда на маршрутке или такси поехать, например, в Горячинск: два часа пути, и вы уже на месте. На Байкале можно не только слиться с природой, но и окунуться в мир буддизма и помедитировать у самой большой в России статуи Будды Шакьямуни. А еще туристов влекут горячие источники, известные своим благотворным влиянием на организм.

Горячинск полностью оправдывает свое название. Ведь расположенный там термальный источник - один из самых горячих на Байкале. Температура воды достигает 52 градусов. Это один из самых старых бальнеологических курортов подобного типа в России.

На восточном побережье озера остановиться можно, к примеру, в уютном экоотеле "Сосны", построенном из экологически чистых материалов. Он стоит посреди соснового бора, но при этом там есть все блага современной цивилизации: интернет, ресторан, мангал, беседки и русская баня. Туристам обеспечен комфорт с погружением в байкальскую природу. Всего несколько минут пешком по тропе через живописный лес, и вы на песчаном пляже.

Байкал - жемчужина Сибири. Ему 25 миллионов лет. Это самое древнее и глубокое озеро планеты, его максимальная глубина - 1642 метра. С 2009 года Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он считается самым большим в мире природным резервуаром пресной воды. В его ареале обитают тысячи видов животных и растений, половина из них - эндемики.

Уютный экоотель стоит посреди хвойного леса. Фото: Из архива экоотеля "Сосны"

"Байкальская нерпа, байкальский омуль, байкальский осетр, прозрачная живородящая рыба голомянка, рачок эпишура и байкальские губки обитают только у нас, на Байкале", - рассказывает хозяйка экоотеля Вера Ампилогова.

Недалеко от поселка стоит скала Черепаха. Здесь все загадывают желания. Говорят, черепаха слышит их и исполняет.

Байкал называют местом силы. Ведь именно здесь находится центр бурятской и буддистской культуры. Кстати, одна из здешних достопримечательностей - остров Ольхон, третий по размеру озерный остров на планете. Он считается сакральным центром северного шаманского мира, там находится место поклонения духам…

Можно отправиться на экскурсию в национальный парк "Святой Нос" и Баргузинскую долину - первый в России заповедник, созданный до революции. Прекрасен и Чивыркуйский залив, в котором вода прогревается до 24 градусов, пляж Мягкая Карга, место тишины и дацан с ликом богини Янжимы. А при восхождении на мыс Святой Нос просматриваются Баргузинский и Чивыркуйский заливы одновременно.