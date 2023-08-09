В Геленджике в июле отдохнуло свыше 1 000 000 туристов

Как сообщает ИА ИНТЕРФАКС-ЮГ, за период с 1 января по 31 июля текущего года в Геленджике побывали свыше 2,2 миллиона туристов, в частности более 1 миллиона — в прошлом месяце.

© Krasnodar Room

По данным пресс-службы администрации города-курорта, загрузка геленджикских отелей и гостиниц в июле 2023 года составила 1 056 600 человек, что на 12% превышает аналогичный прошлогодний показатель.