В Геленджике в июле отдохнуло свыше 1 000 000 туристов
Как сообщает ИА ИНТЕРФАКС-ЮГ, за период с 1 января по 31 июля текущего года в Геленджике побывали свыше 2,2 миллиона туристов, в частности более 1 миллиона — в прошлом месяце.
По данным пресс-службы администрации города-курорта, загрузка геленджикских отелей и гостиниц в июле 2023 года составила 1 056 600 человек, что на 12% превышает аналогичный прошлогодний показатель.
Сообщают, что на данный момент предприятия санаторно-курортной отрасли города заполнены на 93%.
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В Геленджике в июле отдохнуло свыше 1 000 000 туристов