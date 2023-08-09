На курорте «Архыз» открыли эндуро-парк
На территории курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии открылся эндуро-парк. Кроме того, на курорте для велосипедистов оборудовали Северный склон.
«Открываем первый горный эндуро-парк на Северном Кавказе! И первый раз открываем Северный склон для велосипедистов. 9 августа ждем всех велорайдеров на нашем курорте. Для вас готовы две трассы „красного“ уровня сложности. От верхней станции канатной дороги „Северное сияние“ перегон до пика Смирнова, откуда начинается первая трасса „Габулу“ (длина 4 км, перепад 700 м). Дальше перегон c набором около 150 м и начало второй трассы „Водолей“ (длина примерно 1,5 км, перепад 250 м). Выкат с трассы в районе посадки на „Северное сияние“», — сообщается в телеграм-канале курорте.
Отмечается, что обе трассы рассчитаны на велосипедистов с опытом и не предназначены для новичков. Байк-пассы можно приобрести в кассах. Билет будет действовать в том числе и на байк-парк Южного склона, который откроется 12 августа.
Кроме того, 12 августа эндуро-парк курорта примет 4-й этап Российской эндуро серии.