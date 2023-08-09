Чем реки Башкирии привлекают любителей сплавов

Уфимцы Аида и Артур Давлетбаевы - заядлые любители сплава. Начиная с мая и до осени все выходные проводят на водоемах, благо в нашей республике их предостаточно. Туристы из соседних регионов, а иногда и из дальних, едут сюда за тем, чтобы путешествовать на воде. Семья Давлетбаевых рассказала "РГ" о топовых реках для сплава, о том, что необходимо взять с собой и во сколько обойдется такое путешествие.

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"Цена зависит, прежде всего, от транспортных расходов. Чем дольше вы будете добираться до водоема, тем, естественно, дороже. В этом году трансфер сильно подорожал. Если раньше автобус на 20 человек обходился в 40 тысяч рублей, то сейчас уже 70 тысяч рублей. Также имеет значение количество людей в группе - если компания большая, то на одного человека расходы уменьшаются. Средняя цена на реках Ай и Зилим на два дня и три ночи - 8500 рублей, на Юрюзани - 6900 рублей, на Белой - 10 тысяч рублей. Это пакет "Стандарт", - рассказала Аида.

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В стоимость туров обычно входят трансфер, горячее трехразовое питание, экскурсионная программа, услуги инструкторов и повара, туристическая баня, страховка от несчастного случая, катамараны и спасжилеты. За аренду снаряжения (рюкзак, палатку, пенку и спальник) нужно будет заплатить отдельно. Скидки для детей составляют примерно 30%.

На пакет "Комфорт" цена гораздо выше. Она подразумевает то, что тебе не придется таскать свои вещи, помогать готовить еду, разводить костер и ставить палатку. Все за тебя сделают инструкторы. И даже возьмут с собой биотуалет. А при пакете "Вип" красиво сервируют стол и предоставят музыканта с гитарой.

"Наиболее красивые пейзажи во время сплава вас ждут на реке Ай. Да и сама речка будто предназначена для этого - широкая и глубоководная. По пути много интересных природных объектов. Очень хорош Зилим, но летом сильно пересыхает и в июне по нему уже невозможно пройти на катамаранах. Есть экстремальные сплавы на бурлящих реках - туры организовываются в конце апреля и в мае. Кто любит экстрим, им понравится. Но это, скорее, для профессионалов, так как достаточно опасно. А в целом наши реки отличаются спокойным течением", - говорит Артур.

Сплав проверяет тебя не только на выносливость, но и порой открывает с неожиданной стороны, делятся супруги. Бывает, что люди из-за непогоды теряют самообладание, но чаще все же, наоборот, еще и других подбадривают. За два-три дня даже незнакомые прежде туристы становятся настоящей командой, которая с легкостью преодолевает бытовые трудности. Все помогают друг другу, открыты и с удовольствием общаются.

"Особенно сближают посиделки вечером у костра, песни под гитару, - рассказывает Аида. - Это очень душевно, классно, заряжает надолго. В походе, как правило, нет связи, интернета, полный детокс от внешнего мира, ты один на один с природой".

При этом супруги отмечают, что сплав - это всегда риск, и нужно быть максимально осторожным и, конечно, обязательно извещать о маршруте МЧС. Когда вы едите организованно, то это делает инструктор. Спасатели начнут вас искать, если в условленное время вы не выйдете на связь.

Полезная книжка

Что взять с собой на сплав: палатка, спальник, коврик туристический - пенка, сидушка (хоба), посуда, фонарь (налобный или ручной) с запасными батарейками, два комплекта одежды (для сплава и для ночевки в лагере), две пары обуви (сандалии и ботинки/кроссовки), дождевик или непромокаемый костюм, головной убор, солнечные очки, солнцезащитный крем, легкая одежда с длинными рукавами от загара, репелленты от насекомых, полотенце, купальник, индивидуальные средства гигиены, аптечка, фото-, видеокамеры, смартфоны, термос, обычные перчатки хозяйственные, гермомешки или 120-литровые мусорные пакеты, чтобы обернуть сумки, пауэр-банк с хорошей емкостью, чтобы зарядки хватило на несколько дней.

Топ-5 рек Башкирии для сплава

Белая (длина маршрута - 100 км). По пути встретятся деревушка Ишдавлетово, скалы Большой и Малый Амфитеатр, Семь сестер, Кэбэнташ, пещеры Сказка, Звездопад, родник Таравал. Туристы смогут подняться на смотровую площадку на одной из скал. Сплав заканчивается у Каповой пещеры, желающие смогут посетить экскурсию.

Юрюзань (протяженность маршрута - 42 км). Река Юрюзань - это скалы и гребни, родники и минеральные источники. Маршрутом предусмотрена остановка у Лимоновского гребня, а на третий день - экскурсия в Салаватскую пещеру.

Ай (протяженность маршрута - 29 км). Тур включает в себя посещение ущелья Сухие водопады, пещеры Кургазак, скалы Айские притесы, пещерного комплекса Сикияз-Тамак в Челябинской области.

Зилим (длина маршрута - 23 км). Достопримечательности на маршруте: скалы Кузьганак, Мамбет, пещера Победа (Киндерлинская).