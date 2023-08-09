В 2024 году отдых в Чукотке станет дешевле на 10%

Помимо россиян в регионе ждут около трех тысяч иностранцев.

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В 2024 году цены на отдых на Чукотке станут ниже минимум на 10%. По словам врио главы региона Владислава Кузнецова это произойдет из-за развития инфраструктуры и роста турпотока.

Сейчас можно приобрести трехдневный экскурсионный тур от 120 тысяч рублей с человека без перелета и трансфера с проживанием в гостинице. Более продолжительные путевки обходятся не менее чем в 230 тысяч рублей. Двухнедельное путешествие стоит же 500 тысяч рублей.

«Снижение на 10% в текущей ситуации незначительное. Однако вырастет уровень сервиса. Рост турпотока может снизить стоимость отдыха», — цитируют «Известия» слова Кузнецова.

Кстати, в конце 2023 году на Чукотке начнет работать второй аэропорт, который располагается в городе Певек. Из данной воздушной гавани будут совершать полеты судна Boeing 777. Там же будет работать гостиница на 40 мест.

Всего в 2023 году планируют встретить на Чукотке 27 тысяч гостей, а в 2024 году — 30 тысяч человек.