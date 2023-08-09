Нижний Новгорода вошел в топ-10 городов для поездок выходного дня

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов, которые туристы выбирают для поездок выходного дня. Столица Приволжья оказалась на восьмом месте, но по средней стоимости жилья обогнала даже Москву. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, который определил самые популярные направления для трехдневных путешествий в августе 2023 года.

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Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении в столице Приволжья будет стоить 4 624 рубля.

По данным АТОР в текущем году россияне на 15–20% чаще уезжают в путешествия на уикэнд. А вот количество длительных поездок снижается.

В тройке самых популярных направлений оказались: Сочи (12% от всех трехдневных бронирований) — здесь ночевка обойдется туристам в 4563 рубля, Санкт-Петербург (10%) — 5002 рублей и Анапа (7%) — 4504 рубля.

Четвертое место занимает Геленджик, где ночь будет стоить 4474 рубля. Пятое место занимает Казань, где цена составит 5292 рубля. В столице путешественникам придется заплатить 3980 рублей. Седьмое место у Ялты, и там ночь будет стоить туристам 4085 рублей. После Нижнего Новгорода девятое место занимает Ейск — 3216 рублей за одну ночь. И десятое место снова у Краснодарского края, у села Архипо-Осиповка. Там ночь обойдется туристам в 4265 рублей.