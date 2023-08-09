Названы самые популярные города у российских туристов
Популярный сервис для планирования путешествий OneTwoTrip поделился данными о бронированиях в августе 2023 года. По информации сервиса, российские туристы в два раза чаще стали бронировать отели в Мурманске, Архангельске и Костроме.
Кроме этих городов, увеличилось число бронирований в Южно-Сахалинске (+66,7%), Зеленоградск (+58,4%), Горно-Алтайск (+56,2%), Петрозаводск (+54,8%), Суздаль (+53,3%), Ессентуки (+52,1%) и Вологда (+51,9%).
Также отечественные путешественники в августе 2023 года выбирали Красноярск (+50,2%), Пятигорск (+41,7%), Анапу (+37,5%), Кисловодск (+35,4%), Челябинск (+34,7%), Рязань (+33,3%), Екатеринбург (+31,3%), Сочи (+30,5%) и Псков (+20,0%).
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