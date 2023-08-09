Где отдохнуть на море в России: самые доступные курорты

Чтобы побывать на море летом 2023 года, россиянам необязательно выезжать за границу. В России существует большое количество мест, которые придутся по душе как любителям размеренного пляжного отдыха, так и фанатам экстремальных морских развлечений. «Лента.ру» рассказывает, на какие российские курорты стоит отправиться этим летом, какие достопримечательности там можно посмотреть и какой месяц выбрать для идеального отпуска на море.

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Какие моря есть в России?

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Территория России омывается множеством морей: некоторые из них комфортны для летнего отдыха и купания, но есть и те, в которых даже летом вода прогревается слишком слабо.

13 морей омывают Россию

Эти моря относятся к Атлантическому, Тихому и Северному Ледовитому океанам. На Дальнем Востоке и на севере страны можно увидеть и сами океаны. Однако не во всех морях, к которым имеет выход Россия, можно купаться.

В каких морях в России купаются?

Черное;

Азовское;

Каспийское;

Балтийское;

Японское.

Кроме того, есть еще моря, где устраивать заплывы можно только в короткий промежуток времени, когда стоит летняя жара, — речь идет о Белом и Охотском морях.

Остальные моря (Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово) в России слишком холодные, чтобы в них плавать — купание там считается настоящим экстримом и может быть опасно для здоровья. К этому перечню относятся также Печорское и Шантарское моря, которые официально морями не считаются.

Черное море

Это одно из самых популярных направлений внутри России, которое ежегодно привлекает огромное количество туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), курорты Краснодарского края заняли первое место по количеству забронированных туров в июле 2023 года. На черноморском побережье есть как города с развитой современной инфраструктурой, так и дикие пляжи, где можно разбить палатку.

Сочи

Городские отели и санатории традиционно пользуются особым спросом: только за 2022 год Сочи посетило более 6 миллионов отдыхающих. Такая востребованность объясняется прежде всего субтропическим климатом, средняя летняя температура здесь — от +23 до +26 градусов. Купаться в море можно с конца мая до начала октября.

до +25 градусов прогревается море в Сочи

Сам город Сочи входит в состав так называемого Большого Сочи — курортного региона, который протянулся приблизительно на 100 километров вдоль черноморского побережья.

Части Большого Сочи:

Сочи;

Адлер;

Красная Поляна;

Лазаревское;

Дагомыс;

Вардане;

Лоо;

Макопсе;

Хоста;

Мацеста.

Главное преимущество Сочи — хорошая транспортная доступность. До черноморского побережья можно долететь на самолете, доехать на автобусе, машине или поезде.

Как добраться до Сочи?

Из Москвы до Сочи быстрее всего будет долететь на самолете — самые дешевые билеты без багажа на август стоят около 6 тысяч рублей в одну сторону.

Путешествие поездом будет дешевле — цены варьируются в пределах 4-5 тысяч рублей в один конец. Самый быстрый фирменный поезд доезжает из столицы до курорта за 23 часа, но большинство железнодорожных маршрутов занимает более полутора суток.

Где жить в Сочи?

Один из главных плюсов Сочи — развитая туристическая инфраструктура и возможность купить тур на любой бюджет. Здесь можно найти недорогое жилье, чаще всего путь от него до черноморского побережья занимает 10-20 минут.

В городе есть и отели премиум-класса: на первой береговой линии расположены гостиницы с системой «все включено».

52 700 рублей стоило провести семидневный отпуск в трехзвездочном отеле с завтраками в начале лета, по данным АТОР

Где купаться в Сочи?

В Большом Сочи есть как частные и городские, так и дикие пляжи. Часть пляжей принадлежит местным отелям, часть — доступна для всех. В целом, большинство мест курорта туристы могут посещать без ограничений.

Пляжи в Сочи в основном галечные, изредка встречаются и песчаные.

Лучшие пляжи Большого Сочи:

центральный пляж в Лазаревском;

центральный пляж в Адлере;

пляж «Солнечный»;

пляж «Маяк»;

пляж «Ривьера».

Чем еще заняться в Сочи?

В Большом Сочи можно найти развлечения, которые придутся по душе взрослым и детям — в городе есть большой парк аттракционов, дендрарий и океанариум. На Морском вокзале можно покататься на яхте или встать на сапсерф, а в Красной поляне находится горнолыжный курорт «Роза Хутор» и парк экстремальных развлечений Sky Park.

В Адлере расположен «Олимпийский парк», который построили к летней Олимпиаде 2014 года.

В Большом Сочи есть и другие локации, которые понравятся любителям природы и истории, например, смотровая башня на горе Ахун, древние дольмены и Агурские водопады.

Кроме того, из Сочи можно быстро доехать до границы с Абхазией — цены на отдых там чаще всего значительно ниже сочинских. Российские граждане могут попасть в Абхазию по внутреннему или заграничному паспорту, виза не требуется. В этой стране можно насладиться пляжным отдыхом, отправиться в горы или посетить знаменитое озеро Рица.

Анапа

В 2023 году востребованность этого туристического направления сильно выросла — к началу июля местные гостиницы были заполнены почти на 100 процентов.

Главные особенности моря в Анапе — пологий вход в воду и песчаные пляжи. Курортный сезон в Анапе начинается в июне и длится до октября, жарче всего здесь в июле и августе.

+26 градусов максимальная температура моря в Анапе

Курортная жизнь в Анапе гораздо спокойнее, чем в Сочи, — это место часто выбирают те, кто хочет отдохнуть на море с детьми. При этом здесь, как и в Сочи, можно найти и бюджетные места для отдыха, и роскошные отели с системой «все включено».

Купаться в Анапе стоит на Центральном городском пляже и на пляжах, которые находятся в ближайших населенных пунктах: Сукко, Витязево, Джемете и станице Благовещенской.

Как добраться в Анапу?

С февраля 2022 года ряд аэропортов на юге России закрыт, в их числе и анапский. Так что долететь до Анапы в 2023 году не получится, но можно попасть туда через Сочи, Ставрополь или Минеральные Воды.

Самый простой способ добраться из Сочи в Анапу — электричка. «Ласточка» до курорта отправляется прямо от сочинского аэропорта, время в пути составляет 7 часов 40 минут.

Кроме того, попасть из Сочи в Анапу можно и на автобусе, однако этот способ будет менее комфортным и займет больше времени — около десяти часов.

Чтобы не делать пересадку в Сочи, из Москвы до Анапы можно доехать на поезде. В этом случае на дорогу уйдет около полутора дней. Билеты в плацкарт или купе стоят около 5000 рублей.

63 400 рублей стоят 11 ночей в двухзвездочном анапском отеле на двоих взрослых и ребенка в конце августа, по данным АТОР

Что посмотреть в Анапе?

городская набережная;

Анапский маяк;

древний город Горгиппия;

государственный природный заповедник «Утриш»;

аквапарк «Золотой пляж»;

дельфинарий «Немо».

Геленджик

Город на побережье Черного моря, старейший курорт черноморского побережья — первая частная «Черноморская санатория» была открыта здесь в 1900 году. В Геленджике есть туристические развлечения на любой вкус.

Курортный сезон здесь длится с мая по октябрь, туристический пик — июль и август, когда воздух прогревается до 30 градусов выше нуля.

Рядом с городом находится несколько курортных городов и поселков, отдых в которых будет менее дорогим. Самые известные из них — Джанхот, Дивноморское, Кабардинка и Новороссийск.

2000 — 2500 рублей в сутки составляла стоимость однокомнатной квартиры в Геленджике в начале лета, по данным «КП»

Самое дешевое жилье в частном секторе, расположенном вдали от моря, стоило около тысячи рублей.

Как добраться до Геленджика?

С февраля 2022 года аэропорт Геленджика закрыт «до особого распоряжения», а железнодорожного вокзала в городе нет. Самый быстрый способ — доехать на поезде до Новороссийска и продолжить путь на автобусе.

Где купаться в Геленджике?

На береговой линии Геленджика множество галечных и песчаных пляжей, которые оборудованы кабинками для переодевания, пунктами проката лежаков и зонтиков. Вдоль пляжной линии располагаются кафе и рестораны разных ценовых категорий.

Лучшие пляжи Геленджика:

Центральный;

пляж «Голубая бухта»;

пляж «Сады морей».

Помимо оборудованных пляжей, недалеко от Геленджика есть и дикие. Например, в поселке Сосновка находится одноименный пляж — чтобы на него попасть, придется спуститься по крутой длинной лестнице. Несмотря на это неудобство, Сосновка популярна у туристов: здесь чистая лазурная вода и белоснежные скалы.

Что еще посмотреть в Геленджике?

городская набережная и Лермонтовский бульвар;

зоопарк под открытым небом «Сафари-парк»;

парк «Олимп».

Любители дайвинга могут отправиться к Толстому мысу — там можно погрузиться под воду, чтобы посмотреть на останки затонувших кораблей.

Балтийское море

Калининградская область — самый западный регион России, который имеет выход к Балтийскому морю. Столица области — один из самых европейских городов страны, где сохранились памятники немецкой архитектуры.

Власти региона рассчитывают, что в 2023 году сюда приедет около 2 миллионов туристов — на 8-10 процентов больше, чем годом ранее. При этом отдых в Калининграде нельзя назвать дешевым.

93 000 рублей составляла стоимость десятидневного пакетного тура в двухзвездочный отель Калининграда на двоих в начале лета, по данным АТОР

Где купаться в Калининградской области?

Купальный сезон в Калининградской области значительно короче, чем на юге России. Лучшие месяцы для пляжного отдыха здесь — июль и август.

Важно отметить, что в самом Калининграде моря нет — чтобы его увидеть, придется добраться до населенных пунктов, расположенных непосредственно на балтийском побережье.

Лучшие морские курорты рядом с Калининградом:

Светлогорск;

Зеленоградск;

Балтийск;

Пионерский;

Янтарный.

В каждом из этих морских курортов есть свои комфортабельные пляжи, там можно найти как дешевое жилье в частном секторе, так и дорогие гостиничные номера с видом на море.

+24 градуса составляет максимальная температура воды в Балтийском море летом

Светлогорск — это город-курорт, санатории которого считаются лучшими в регионе. Сюда стоит ехать за спокойным отдыхом и свежим сосновым воздухом.

Пляж в поселке Янтарный считается образцовым — здесь самая спокойная вода и плавный спуск в воду. Этот пляж отлично подойдет для отдыха семей с детьми — в 2016 году он получил международную награду «Голубой флаг» как экологически чистое и безопасное для купания место.

Зеленоградск — маленький, но аккуратный город с красивой архитектурой и развитой инфраструктурой. Главный плюс Зеленоградска — населенный пункт расположен рядом с самым красивым местом региона, песчаной Куршской косой.

Лучшие пляжи на Куршской косе:

у поселка Рыбачий;

у поселка Лесной;

у поселка Морское.

Остальные участки Куршской косы не оборудованы и подойдут для любителей дикого отдыха на природе.

Как добраться до Калининграда?

Самый простой и быстрый способ добраться до Калининграда — самолет. В пик туристического сезона цена за перелет может достигать 10 тысяч рублей в одну сторону, но иногда можно найти рейсы значительно дешевле — например, в конце августа улететь в Калининград можно всего за 5000.

Все морские курорты Калининградской области расположены вдоль западной границы региона — доехать до них из Калининграда можно на машине или электричке.

Расстояния в Калининградской области достаточно небольшие — например, электричка из Калининграда в Светлогорск идет всего час и стоит около 100 рублей. Однако железнодорожного сообщения с некоторыми населенными пунктами в регионе нет — добраться до поселка Янтарный из Калининграда можно только на автобусе.

Азовское море

Это направление больше всего подходит для отдыха с детьми — даже в сезон здесь не так много туристов, как на Черном или Балтийском море, а вода чистая и теплая. Азовское — самое маленькое море в России, а также самое мелкое море в мире, за счет чего водоем прогревается сильнее остальных.

7 метров составляет средняя глубина Азовского моря

Вода в нем нагревается до +20 градусов уже в мае, а в летний период ее температура может достигать +28 градусов. Пляжи Азовского моря в большинстве своем песчаные, спуск в воду плавный, а глубина у берега редко превышает полтора метра.

Стоит отметить, что курорты Азовского моря окружены степями и равнинами — будьте готовы к тому, что здесь нет живописных гор, рек и водопадов, как в Большом Сочи или Крыму.

Обратите внимание, что в конце июля, когда вода прогрета сильнее всего, в Азовском море появляются медузы

Еще одно важное достоинство пляжного отдыха на Азовском море — цена. Поскольку приазовские курорты Краснодарского края не пользуются такой популярностью, как, например, Геленджик, цены на жилье здесь значительно ниже. В станицах можно недорого пожить в частном доме, а в более крупных городах отдохнуть по системе «все включено».

Ейск

Один из самых благоустроенных пляжей Азовского моря, пляж «Центральный», находится в Ейске. Это достаточно небольшой город, расположенный в Краснодарском крае России. В отличие от других южных курортов, летом здесь не так жарко.

В Ейксе нет отелей с системой «все включено», чаще всего туристы живут в гостевых домах.

от 13 000 рублей стоит размещение в гостевых домах Ейска на 10 дней, по данным 93.RU

В Ейске благоустроено несколько пляжей, которые подойдут как любителям активного отдыха, так и семьям с детьми.

Лучшие пляжи Ейска:

Центральный;

Детский;

Молодежный;

пляж «Каменка».

Пляж «Молодежный» в Ейске придется по вкусу любителям экстрима — здесь можно заняться виндсерфингом или кайтсерфингом

Также в городе можно посетить океанариум, дельфинарий и аквапарк.

Как добраться до Ейска?

Самый простой способ посетить курорт — приехать сюда на поезде. Путь из Москвы займет чуть больше суток и будет стоить около 4000 рублей. Доехать до Ейска на автобусе можно за 20 часов, но такой путь будет гораздо менее комфортабельным.

Голубицкая

Курортная станица в Краснодарском крае, которая подойдет тем, кто ищет бюджетное, но богатое на развлечения направление. Пляжи в Голубицкой состоят из смеси песка и ракушечника, вода здесь чистая и теплая.

В станице нет отелей с включенным питанием, зато есть недорогие гостевые дома рядом с морем.

22 000 — 30 000 рублей в среднем стоит 10-дневное проживание в двухместном номере в станице, по данным 93.RU

Неподалеку от станицы находится Ахтанизовский лиман, также известный как Долина лотосов. С июля по август здесь цветут крупные индийские лотосы — в это время, чтобы насладиться цветением с воды, по водоему можно прокатиться на катерах.

В окрестностях станицы находится винодельня «Поместье Голубицкое» — здесь можно продегустировать вино местного производства.

Лучшие пляжи станицы Голубицкой:

Центральный пляж;

пляж «Морская волна»;

дикий пляж «Дружба».

Неподалеку от Центрального пляжа Голубицкой находится черное илистое озеро — в нем можно бесплатно принимать грязевые ванны.

Как добраться до станицы Голубицкой?

Это один из самых отдаленных курортов региона — расстояние до Краснодара составляет около 160 километров. В станице нет железнодорожной станции, ехать сюда нужно на личном автомобиле или на междугороднем автобусе.

Самый быстрый способ добраться до курорта — сесть на автобус, который идет из Анапы в город Темрюк. Из Темрюка до Голубицкой можно доехать на автобусе или такси, путь составит всего 8 километров.

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