Чем может удивить туристов чеченский горный курорт "Ведучи"
Горнолыжный курорт "Ведучи", расположенный среди живописных кряжей Итум-Калинского района Чечни, продолжает активно застраиваться. Чтобы привлечь туристов в летний сезон, здесь приступили к разработке экомаршрутов. К открытию готовят шесть троп различного уровня сложности. Какие новинки еще планируются, узнали корреспонденты "РГ".
Дорога из Грозного до комплекса "Ведучи" занимает чуть больше часа, если ехать на машине. Основная часть пути проходит вдоль Аргунского ущелья - одного из самых протяженных на Кавказе. Это место пользуется большой популярностью у туристов, потому что изобилует достопримечательностями.
Гости обязательно останавливаются у башен-близнецов рядом с селом Ушкалой. Две одинаковые фортификационные башни историки датируют X-XI веками, они будто воткнуты чьей-то гигантской рукой в скалистую стену Селин-Лам на пути, который в старину часто использовался для перехода в Грузию. Когда в 2011 году их реконструировали, они сразу же стали достопримечательностью, и, как следствие рядом появились турбаза, магазин фермерских продуктов и подвесной мост протяженностью 78 метров.
В основном гости отдыхают один день. Реже приезжают на три-четыре дня, поэтому сейчас важно продумать насыщенную программу: конные прогулки, джип-туры, пешие маршруты
Смельчаки проходят его только со страховкой: зато с середины открывается вид на стремительные воды Аргуна и скалу, которую огибает серпантин. Чуть дальше, на окраине села Итум-Кали, в замковом средневековом комплексе Пхакоч, открыт краеведческий музей, где можно увидеть предметы быта и национальные костюмы чеченцев.
Но вот асфальт внезапно обрывается, и дальше дорога становится грунтовой, так что в непогоду не каждая машина здесь проедет. Эксперты туротрасли поясняют: временные неудобства связаны со строительством новой МГЭС мощностью 10 мегаватт, которая обеспечит электроэнергией не только поселки Итум-Калинского района, но и горнолыжные склоны "Ведучи". Тяжелая техника может испортить трассу, поэтому пока класть асфальт смысла нет.
- Сейчас на территории работает единственная линия электропередачи, которая обеспечивает энергией два района Чечни - Итум-Калинский и Шатойский, - рассказал заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев. - Она уже исчерпала свои возможности, поэтому мы планируем в ближайшее время протянуть новые сети и создать дополнительные центры питания, которые полностью обеспечат электричеством все объекты южного склона и пока проектирующегося северного склона курорта.
Обновлять систему электроснабжения "Ведучи" начали в мае со строительства двух воздушных линий электропередачи. Протяженность каждой - около 70 километров. Также оборудуют центр питания с двумя трансформаторами и реконструируют линию Грозный - Аргунская ТЭЦ - Шали - Цемзавод.
Напомним, первые объекты курорта "Ведучи" на южном склоне открылись в январе 2018 года. Это четырехместная кресельная канатная дорога протяженностью 850 метров, горнолыжная километровая трасса "синей" категории сложности с системой искусственного оснежения, детский парк с конвейерным подъемником, безопорная канатка с учебным склоном и сервис-центр активных видов отдыха. Чуть позже появилась летняя зона с искусственным итальянским покрытием Neveplast. Ее характеристики аналогичны зимним горнолыжным трассам. Для спуска нужны обычные лыжи либо сноуборд, а также шлем и перчатки.
- Эта летняя трасса - самая длинная в мире, но так как в регионе совершенно не развита культура катания на лыжах, ею пользуются лишь профессиональные спортсмены, - отмечает специалист департамента маркетинга курорта "Ведучи" Ибрагим Хаханаев. - Во-первых, зона скоростная, а во-вторых, один неграмотный спуск может повредить инвентарь. Так что она хороша для отработки различных элементов, но не для развлечения. В будущем есть возможность оборудовать травяной склон для горных лыж. Для этого вида спорта нужен именно натуральный растительный покров высотой около трех сантиметров, единственно, для занятий потребуются специальные гусеничные лыжи. В прошлом году к нам уже приезжали спортсмены из Нижнего Новгорода, обкатывали экспериментальный участок.
А на северном склоне виднеются борозды будущих трасс. Кстати, одна из канатных дорог (с двумя опорами) соединит два противоположных склона курорта и протянется над ущельем на 4,5 километра. Перевозить туристов будут "воздушные автобусы" - кабины, способные вместить до 35 человек с горнолыжным инвентарем. Подъемник планируют построить к 2025 году.
- Несмотря на то что курорту уже пять лет, рост турпотока мы ощутили только в прошлом году, - продолжает Ибрагим Хаханаев. - В основном гости отдыхают один день. В принципе этого достаточно, чтобы посмотреть все локации. Реже приезжают на три-четыре дня, поэтому сейчас важно продумать насыщенную программу: конные прогулки, джип-туры, пешие маршруты. Недавно протестировали "волчью тропу" протяженностью восемь километров. Название не случайное. Раньше она действительно была звериной, но из-за начавшегося интенсивного строительства животные ушли в другие места. На маршруте организовали фотозону, смотровые площадки. Волчья тропа поднимается к урочищу реки Умичу, где в будущем будет разбит палаточный городок для ночевки.
Всего обустроят шесть троп, две из них - самые простые - появятся между верхней и нижней станциями существующей канатной дороги. Также от сервис-центра можно будет пройти по полуторакилометровой тропе на смотровую площадку с панорамным видом на хребет Данедук, села Ведучи, Итум-Кали и Тазбичи. Более продолжительный маршрут пройдет от курорта к безымянному водопаду на склоне Данедука, туда можно будет добраться только на багги, квадроциклах и внедорожниках.
О небольшом количестве путешественников на курорте летом говорит и минимальная загрузка гостиниц. Так, в одном из трехзвездочных отелей забронировано в среднем 30 процентов номеров, правда, в праздничные и фестивальные дни возникает ажиотаж. Сейчас на территории "Ведучи" работают две гостиницы на 270 мест. В планах к 2025 году увеличить это число почти в четыре раза за счет строительства пяти шале и гостиничного комплекса.
Кстати
В Чеченской Республике седьмого и восьмого октября впервые состоится масштабный трейловый фестиваль Veduchi Wild Trail. Его участникам предложат несколько коротких дистанций - до 10 километров, средние дистанции протяженностью от 35 до 50 километров и длинную, 90-километровую, с технически сложными участками, которая соединит два курорта. Старт будет дан с берега высокогорного озера Кезеной-Ам, финишируют участники на "Ведучи".