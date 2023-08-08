Чем может удивить туристов чеченский горный курорт "Ведучи"

Горнолыжный курорт "Ведучи", расположенный среди живописных кряжей Итум-Калинского района Чечни, продолжает активно застраиваться. Чтобы привлечь туристов в летний сезон, здесь приступили к разработке экомаршрутов. К открытию готовят шесть троп различного уровня сложности. Какие новинки еще планируются, узнали корреспонденты "РГ".

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Дорога из Грозного до комплекса "Ведучи" занимает чуть больше часа, если ехать на машине. Основная часть пути проходит вдоль Аргунского ущелья - одного из самых протяженных на Кавказе. Это место пользуется большой популярностью у туристов, потому что изобилует достопримечательностями.

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Гости обязательно останавливаются у башен-близнецов рядом с селом Ушкалой. Две одинаковые фортификационные башни историки датируют X-XI веками, они будто воткнуты чьей-то гигантской рукой в скалистую стену Селин-Лам на пути, который в старину часто использовался для перехода в Грузию. Когда в 2011 году их реконструировали, они сразу же стали достопримечательностью, и, как следствие рядом появились турбаза, магазин фермерских продуктов и подвесной мост протяженностью 78 метров.

В основном гости отдыхают один день. Реже приезжают на три-четыре дня, поэтому сейчас важно продумать насыщенную программу: конные прогулки, джип-туры, пешие маршруты

Смельчаки проходят его только со страховкой: зато с середины открывается вид на стремительные воды Аргуна и скалу, которую огибает серпантин. Чуть дальше, на окраине села Итум-Кали, в замковом средневековом комплексе Пхакоч, открыт краеведческий музей, где можно увидеть предметы быта и национальные костюмы чеченцев.

Но вот асфальт внезапно обрывается, и дальше дорога становится грунтовой, так что в непогоду не каждая машина здесь проедет. Эксперты туротрасли поясняют: временные неудобства связаны со строительством новой МГЭС мощностью 10 мегаватт, которая обеспечит электроэнергией не только поселки Итум-Калинского района, но и горнолыжные склоны "Ведучи". Тяжелая техника может испортить трассу, поэтому пока класть асфальт смысла нет.

- Сейчас на территории работает единственная линия электропередачи, которая обеспечивает энергией два района Чечни - Итум-Калинский и Шатойский, - рассказал заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев. - Она уже исчерпала свои возможности, поэтому мы планируем в ближайшее время протянуть новые сети и создать дополнительные центры питания, которые полностью обеспечат электричеством все объекты южного склона и пока проектирующегося северного склона курорта.

Обновлять систему электроснабжения "Ведучи" начали в мае со строительства двух воздушных линий электропередачи. Протяженность каждой - около 70 километров. Также оборудуют центр питания с двумя трансформаторами и реконструируют линию Грозный - Аргунская ТЭЦ - Шали - Цемзавод.

Напомним, первые объекты курорта "Ведучи" на южном склоне открылись в январе 2018 года. Это четырехместная кресельная канатная дорога протяженностью 850 метров, горнолыжная километровая трасса "синей" категории сложности с системой искусственного оснежения, детский парк с конвейерным подъемником, безопорная канатка с учебным склоном и сервис-центр активных видов отдыха. Чуть позже появилась летняя зона с искусственным итальянским покрытием Neveplast. Ее характеристики аналогичны зимним горнолыжным трассам. Для спуска нужны обычные лыжи либо сноуборд, а также шлем и перчатки.

- Эта летняя трасса - самая длинная в мире, но так как в регионе совершенно не развита культура катания на лыжах, ею пользуются лишь профессиональные спортсмены, - отмечает специалист департамента маркетинга курорта "Ведучи" Ибрагим Хаханаев. - Во-первых, зона скоростная, а во-вторых, один неграмотный спуск может повредить инвентарь. Так что она хороша для отработки различных элементов, но не для развлечения. В будущем есть возможность оборудовать травяной склон для горных лыж. Для этого вида спорта нужен именно натуральный растительный покров высотой около трех сантиметров, единственно, для занятий потребуются специальные гусеничные лыжи. В прошлом году к нам уже приезжали спортсмены из Нижнего Новгорода, обкатывали экспериментальный участок.

А на северном склоне виднеются борозды будущих трасс. Кстати, одна из канатных дорог (с двумя опорами) соединит два противоположных склона курорта и протянется над ущельем на 4,5 километра. Перевозить туристов будут "воздушные автобусы" - кабины, способные вместить до 35 человек с горнолыжным инвентарем. Подъемник планируют построить к 2025 году.

- Несмотря на то что курорту уже пять лет, рост турпотока мы ощутили только в прошлом году, - продолжает Ибрагим Хаханаев. - В основном гости отдыхают один день. В принципе этого достаточно, чтобы посмотреть все локации. Реже приезжают на три-четыре дня, поэтому сейчас важно продумать насыщенную программу: конные прогулки, джип-туры, пешие маршруты. Недавно протестировали "волчью тропу" протяженностью восемь километров. Название не случайное. Раньше она действительно была звериной, но из-за начавшегося интенсивного строительства животные ушли в другие места. На маршруте организовали фотозону, смотровые площадки. Волчья тропа поднимается к урочищу реки Умичу, где в будущем будет разбит палаточный городок для ночевки.

Всего обустроят шесть троп, две из них - самые простые - появятся между верхней и нижней станциями существующей канатной дороги. Также от сервис-центра можно будет пройти по полуторакилометровой тропе на смотровую площадку с панорамным видом на хребет Данедук, села Ведучи, Итум-Кали и Тазбичи. Более продолжительный маршрут пройдет от курорта к безымянному водопаду на склоне Данедука, туда можно будет добраться только на багги, квадроциклах и внедорожниках.

О небольшом количестве путешественников на курорте летом говорит и минимальная загрузка гостиниц. Так, в одном из трехзвездочных отелей забронировано в среднем 30 процентов номеров, правда, в праздничные и фестивальные дни возникает ажиотаж. Сейчас на территории "Ведучи" работают две гостиницы на 270 мест. В планах к 2025 году увеличить это число почти в четыре раза за счет строительства пяти шале и гостиничного комплекса.

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