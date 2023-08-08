5 причин поехать в Тобольск

Окруженная густыми лесами древняя столица Сибири – город Тобольск – основан больше четырех веков назад. Первое упоминание об этих местах можно найти в легендарной Ремизовской летописи. В XVI веке аман Ермак собрал казаков и отправился сюда, за Урал.

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Нулевая верста – памятный знак на том самом месте, где Ермак положил начало освоению Сибири. Отсюда многие туристы начинают свое путешествие по Тобольску.

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Причина первая. Сказочной красоты белокаменный кремль

Первая и самая важная причина отправиться Тобольск – уникальный, единственный за Уральскими горами каменный кремль. На слиянии могучих рек Тобол и Иртыш высится это белоснежное чудо.

«Тобольский кремль целых полтора века был столицей огромной Тобольской губернии, которая простиралась от Уральских гор до Аляски, – говорит экскурсовод Марина Сафина. – И уже в те далекие времена Тобольский кремль был местом, где принимали иноземных послов и куда и со всей России съезжались купцы».

Возведение кремля завершил тот самый летописец-картограф Семен Ремезов. По столичному образцу он построил у южного обрыва Приказную палату. В противоположном углу – Гостиный двор.

Примечательна крепость и тем, что она ни разу не исполняла свою прямую функцию – не оборонялась от врага. Поэтому считается, что в этом месте очень мирная и даже романтичная энергетика.

«Одна из самых последних историй – о любви, – говорит Марина Сафина. – У нас был гость, который прибыл из Италии. Он познакомился с русской девушкой из тюменского региона. Она составила для него культурно-познавательную программу, привезла в Тобольск. Здесь они приняли решение пожениться и остаться в этом городе. Сейчас эта молодая семья живет в Тобольске».

В мире всего шесть Софийских соборов. Один из них – в Тобольском Кремле. Стены расписывали придворные живописцы Петра I. Их творения удалось частично восстановить. Верующие приезжают сюда к местной святыне – иконе Тобольской Божьей Матери.

Причина вторая. Возможность погостить в Средневековье

Вторая причина приехать в Тобольск – побывать на реконструкции древних боев в старинной дерев еньке Абалак в 25 км от города, на высоком берегу Иртыша. Рек онстру кторы со всей России съезжаются сюда, чтобы поме риться силой, а зрители – полюбоваться на невид анное зрелище. Первые бои – разминочные, чтобы присмотреться к тактике противника. У многих есть авторские приемы.

«А я большой. Я как танк иду – пробиваю врагов своим щитом», – радостно говорит реконструктор из Тобольска Никита Панов, разгоряченный боем.

«Вообще это веселое развлечение, – делится впечатлениями участник турнира из Набережных Челнов Павел Колосов. – Но не ходите в реконструкторы, это затягивает».

Бьются тут не насмерть, сильнейшего определяют иным способом. Все участники фестиваля жив ут здесь же, на берегу реки Иртыш, без связи и интернета. Высокой кухни тоже нет. На деревянных столах глиняная и чугунная посуда. Продукты только те, что были в Средневековье. Нарушителей – тех, кого заметили с «вещью вне эпохи», – выдворяют за пределы лагеря.

«Это хороший способ отдохнуть, – говорит Марина Пискарева, участница фестиваля из Новосибирска. – Кого-то привлекают Мальдивы, а нас – средневековый походный лагерь».

Еще в Абалаке есть избушка Бабы Яги. Говорят, точь-в-точь такая, как была на самом деле. Хотя кто ее мог видеть! Волшебная старушка ведет прием без перерывов и выходных – помогает советом и фотографируется с гостями.

Причина третья. Почувствовать себя узником и выйти на свободу

Еще одна причина оказаться в Тобольске – пройти единственный в России квест с надзирателями и попытаться выбраться из темницы. Сибирский тюремный замок вырос в середине XIX века в стороне от Тобольского кремля. Сюда – подальше от столицы – высылали неугодных. Теперь туристы приходят сюда по своей воле – за острыми ощущениями.

Вести экскурсию в такой форме придумали недавно. Туристы бродят по темным переходом бывшего Тобольского централа, разгадывают ребусы и вопросы на смекалку и знание истории. В Тобольске до сих пор бытует легенда, что в этом комплексе есть замурованные подземные этажи. Работники музея никак не комментируют эту версию, просто загадочно молчат.

Большинство туристов с заданиями квеста справляются за час, но кто-то сидит в темнице и по полдня. Когда они выходят, ликованию нет предела! В тюремном замке можно не только играть, но даже переночевать. Внутри камеры шесть нар. Правда, над туристами сжалились и поменяли подстилки на удобные матрасы. А вот решетки на окнах решили оставить. Многие потом уверяют, что ночью им встречались привидения. Правда это или проделки воображения – можно проверить только лично.

Причина четвертая. Попробовать местные специалитеты

«Что едят в Сибири? Да все! Но местная история – это рыба и дичь, – говорит шеф-повар Давид Хачатрян. – Сегодня мы будем готовить строганину из нельмы».

Чем тоньше, тем лучше. Здесь гостей удивляют настоящими кружевами из рыбы. Строганину еще называют рыбным салом – угощение такое же жирное и питательное. Берем кусочек, окунанием в перец, в соль и пробуем. Очень вкусно! После холодной закуски стоит попробовать горячие пельмени с рыбой «медвежье ушко».

«Мы все с детства любим пельмени. Я взял и совместил уху с пельменями», – говорит шеф-повар. В суп, кроме пельмешек, отправляются овощи, зелень и лосось – для наваристости. Последний ингредиент не для слабонервных – несколько капель нефти.

«Первая ассоциация с Тюменской областью – это нефть, газ и вкусная еда, – говорит Давид Хачатрян. – Попробуйте, это не страшно! Но есть уху с нефтью нужно немедленно, она должна быть горячей!».

Причина пятая. Резная сказка, запечатленная в кости

Косторезное ремесло – один из основных местных промыслов. Из рогов лося, бычьих костей и даже из бивней мамонта тут режут удивительные миниатюры. Бивни мамонта находят в этих краях до сих пор. Сувениры получаются на любой вкус

«Мышь с человеком жила всегда, – говорит руководитель музея истории кости Ирина Вишнякова, показывая резной сувенир с мышонком. – Уходит она от человека только в трех случаях: потоп, пожар и нищета. Во всех других случаях мы всегда соседи. В Тобольске издревле заказывали такой сувенир в качестве пожелания благополучия». Это вам не фабричный магнит, а вещь с душой, ручная работа!

В сезон охотники привозят десятки килограммов материала. Простую фигурку косторезы делают за сутки. На мифических героев уходит около недели, поскольку считается, что им надо выказать особое уважение.

В руках у мастера резной гном – он идет, играет на дудочке. «Здесь на севере знают, что гномы есть, – говорит косторез Минсалим Тимергазеев. – Они выращивают и пасут мамонтов. Ведь Сибирь стоит на мамонтах, поэтому мы верим, что гномы есть».

Дом мастеров косторез открыл в здании бывшего детского дома, где он сам и вырос. Еще мальчишкой он мечтал превратить сиротский приют в место, где будут творить счастливые люди. И считает, что его мечта сбылась.