Какие перспективы у туризма на Чукотке: маршруты, мифы и природа

Чукотский автономный округ активно развивает сферу туризма и восстанавливает турпоток. Несмотря на удаленность и сложный климат, сюда люди едут насладиться природой, обычаями народов и Северным ледовитым океаном. Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в интервью «ФедералПресс» рассказал, что может заинтересовать путешественников в регионе и каковы дальнейшие планы для привлечения туристов.

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— О Чукотке действительно мало знают. Когда я сам после назначения собирался сюда ехать, то много времени уделял изучению документов, экономики, готовился вступить в должность врио. Я спрашивал у своих коллег и друзей: «Что вы знаете о Чукотке?». На что мне отвечали «там интересно», «очень далеко», «холодно». Также 99,9 % людей сказали, что никогда там не были.

А Чукотка – это действительно интересно, красиво и недалеко. Из Москвы сюда лететь восемь часов прямым рейсом, она ближе, чем Камчатка. Можно уснуть в самолете и проснуться в сказке, потому что здесь все совершенно по-другому. И здесь не всегда холодно, низкие температуры воспринимаются тут совсем не так, как на материке, нужно просто теплее одеться.

Мы хотим, прежде всего, показать материковой части страны, что мы ждем и любим гостей, умеем их встречать и работаем над туристической сферой. Нам здесь нужны люди, специалисты, инвесторы. Кто-то тут останется, кто-то уедет и расскажет знакомым, после чего люди захотят сюда приехать. Это то, чего я жду от данного мероприятия и турима вообще.

Чем может привлечь Чукотка туристов?

— Чукотка очень разная: здесь и равнины, и сопки, и каменистые местности, разная растительность, интереснейшая фауна. Растут яркие цветы между камнями, это выглядит, как картина – все очень ярко, красиво, особенно весной и летом. В тундре этот период очень короткий, и природа показывает себя максимально.

У нас есть интересный заповедник Врангеля с совершенно особенной экосистемой и белыми медведями, а также национальный парк «Беренгия», где вдоль береговой линии проходит миграция китов. Где еще можно сделать селфи с китом? Это и Эгвекинот, где находится точка пресечения восточного и западного полушарий. А на севере располагается Певек, там совершенно другая история – скорее, индустриальная. Это другой туризм, промышленный. Можно отправиться в Билибино – там уже более континентальный климат, и намного зеленее. В общем, у нас есть что посмотреть.

Плюс надо показать нашу мифологию, потому что подобное притягивает рационалистов, это возможность опасть в сказку. Знаете чукотскую интерпретацию северного сияния? Это души еще не родившихся детей играют в мяч.

Рейсы из-за погодных условий часто откладывают или переносят. Как быть туристам в такой ситуации?

— Из-за отсутствия дорог в отдельные точки у нас можно попасть только самолетами либо по зимникам. Глубина планирования рейсов сейчас составляет 30 дней. Мы работаем над тем, чтобы глубина планирования рейса была больше, и туристам и местным жителям было удобнее выстраивать свои передвижения. Часто бывает, что из-за непогоды невозможно улететь по запланированными маршруту. Порой это может длиться неделю, а то и две. Поэтому должны быть места, варианты, куда еще можно попасть.

Мы планируем создать логистические развилки. Например, если человек не смог улететь из Анадыря в Певек, он сможет отправиться в Эгвекинот. Также вокруг самого Анадыря есть красивейшие места, та же гора Михаила. То есть должны быть точки притяжения для туристов, должна быть инфраструктура.

А что в данный момент с новой ВПП в Певеке? Это как-то улучшит ситуацию?

— В этом году завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы в Певеке, что позволит приземляться «Боингу-777» – это хороший магистральный самолет, и вопрос нехватки рейсов будет закрыт. При этом появится возможность прилететь как в Анадырь, так и в Певек, так как посадка или взлет для больших самолетов – это не проблема при плохой погоде.

Что касается внутренних перелетов, то мы провели беседу с региональной компанией «ЧукотАвиа» и достигли соглашения о принципиально других условиях рейсов. Надеемся также выйти на большую глубину планирования, что будет удобно и для жителей, и для туристов.

Как обстоят дела с туристической инфраструктурой?

— Сейчас есть в этом проблема, но при поддержке Минвостокравития у нас уже почти достроена и будет сдаваться в этом гостиница в Певеке на 40 номеров. В следующем году такую же гостиницу начнут строить и в Угольных Копях. Большую часть стройматериалов мы завозим с материка, поэтому работы займут около двух лет. Будем и дальше расширять инфраструктуру, чтоб удовлетворить запросы туристов.

Расскажите о первом научно-исследовательском судне, переоборудованном для туристических круизов.

— Теплоход уже начинает ходить, пока будет выполнять несколько рейсов до Эгвекинота, потом по привычному маршруту до острова Врангеля и Лорино. Сейчас загрузка достаточно хорошая, больше стоит вопрос, где нужно инфраструктурно усилиться, чтобы это работало. Я вижу в этом достаточно большие перспективы, поскольку у нас развивается Севморпуть. Кроме геополитического значения, этот проект более чем окупаем и экономически. Круизный туризм затронет порты, которые находятся на Севморпути, вследствие чего данное направление бедует развиваться.

Какой приток туристов вы ожидаете, работая по концепции развития этой сферы?