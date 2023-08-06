Где искупаться в Подмосковье в разгар жары: лучшие карьеры

Названы лучшие карьеры для купания в Подмосковье в 2023 году. В ближайшие дни список не потеряет своей актуальности из-за мощной жары, которая пришла в регион. Погода идеально подходит для того, чтобы рвануть куда-нибудь позагорать. И, надо сказать, некоторые подмосковные пляжи мало чем отличаются от топовых побережий на курортах. Рассказываем, где они находятся.

Перечень лучших карьеров опубликовали на портале «Атмосфера». В список вошли Луховицкие карьеры, «Золотые пески», Люберецкие карьеры, карьер «Байкал», Лыткаринский карьер и Белопесоцкий карьер. Остановимся на каждом поподробнее.

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Луховицкие карьеры (Голубые озёра)

Что это. 8 искусственных водоёмов. Сюда приезжают не только плавать и загорать, но и ради посещения разнообразных фестивалей.

Где находится. Луховицы. Озёрная улица, 4. Территория Чернореченского лесничества.

Безопасность. Из всех водоёмов оборудован для пляжного отдыха и купания только карьер № 1. Здесь есть спасатели, туалет, кабинки для переодевания, кафе и прочие удобства. На других карьерах можно купаться только на свой страх и риск.

Стоимость входа. Бесплатно, но на карьере № 1 нужно будет доплачивать за некоторые дополнительные услуги.

Карьер «Золотые пески»

Что это. Оборудованный водоём, в котором можно и плавать, и даже ловить рыбу: её тут водится очень много.

Где находится. Орехово-Зуевский городской округ, деревня Коротково.

Безопасность. У карьера есть все необходимые пляжу удобства. Дежурят спасатели. Зона для купания огорожена буйками. Пробу воды на наличие инфекций здесь берут каждый год перед началом купального сезона.

Стоимость входа. Бесплатные как вход, так и пляжная парковка.

Люберецкие (Дзержинские) карьеры

Что это. Бывшие котлованы для добычи песка, которые в итоге заполнились водой. Рядом находятся жилые дома. Всего Люберецких карьеров три:

Малый Люберецкий карьер;

Большой Люберецкий карьер;

Карьер Земснаряд.

Где находится. Дзержинский городской округ, Угрешская улица.

Безопасность. На Большом Люберецком карьере оборудованы сразу два пляжа. Есть ещё скрытый, нуддистский, до него придётся плыть на лодочке. Пляжи возле других карьеров не облагорожены, там купаются, в основном, местные жители. Вода — чистая, родниковая

Стоимость входа. Бесплатный, платить придётся только за дополнительные услуги по типу аренды беседки.

Карьер «Байкал»

Что это. Карьер неподалеку от Павловского Посада. Береговая линия покрыта приятным белым песком.

Где находится. Посёлок Большие Дворы, Павлово-Посадский округ.

Безопасность. Есть оборудованный пляж со спасателями. Вне его территории купаться запрещено, потому что под водой много больших ям и коряг, на которые можно напороться. Специалисты постоянно проверяют качество воды и обрабатывают прибрежную зону от клещей.

Стоимость входа. Бесплатный.

Лыткаринский карьер

Что это. Карьер с ровной береговой линией и белым песком, который находится в черте города посреди соснового бора. Летом здесь купаются и ловят рыбу, а зимой — катаются на лыжах и занимаются подводной рыбалкой.

Где находится. Лыткарино, Лыткаринский (Волкушинский) карьер.

Безопасность. Пляж чистый, оборудованный, есть кабинки для переодевания. Имеются места для палаток и жарки шашлыка. А ещё волейбольная сетка.

Стоимость входа. Бесплатный. Но придётся заплатить за парковку.

Белопесоцкий карьер

Что это. Бывший котлован для добычи песка практически идеальной круглой формы. Вода прозрачная, нет камышей, растительности и илистого дна. Людей тут отдыхает обычно немного, но сейчас там настоящие толпы — жара в регионе установилась адская.

Можно купаться и ловить рыбу. С берега открывается шикарный вид на Свято-Троицкий монастырь.

Где находится. Ступино, Белопесоцкая улица.

Безопасность. Территория возле карьера благоустроена. Есть мусорки, раздевалки. Зона купания огорожена буйками, рядом дежурят спасатели.