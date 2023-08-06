В десяточку: Топ-3 нудистских пляжей

Поскольку у любителей позагорать обнаженными попросту нет официально разрешенных мест, выбор нудистских пляжей не такой большой. Скорее, это давно известные среди москвичей укромные уголки, где привыкли собираться приверженцы отдыха без одежды. «Москва Меняется» выяснила, где в Москве и Подмосковье можно получить ровный загар без купальников и плавок.

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К нудистам в обществе весьма неоднозначное отношение: приверженцы строгой морали презрительно именуют их «извращенцами», более спокойная категория сограждан равнодушно пожимает плечами, третьи — поддерживают любую возможность почувствовать себя едиными с природой, не испытывая при этом ложного стеснения и стыда.

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В свободных 2000-х нудистские пляжи процветали и заполнялись самыми разными людьми. Всем было весело, беззаботно, хотелось праздника и новых приключений. Многие приезжали на нудистские пляжи из любопытства: девушки договаривались обнажать только верх и обсуждать мужские достоинства, мужчины были смелее, раздеваясь полностью и гордо вышагивая по береговой линии, но настроенческий азарт был важнее пикантных деталей. Люди хотели раскрепощения и нового опыта, который не могли себе позволить в сложные 90-е. Это был как физиологический, так и психологический момент освобождения от привычных рамок. К тому же, что скрывать: сразу были видны все параметры потенциальных партнеров, с которыми нередко заводились новые знакомства.

На сегодняшний день ситуация радикально поменялась: общая тенденция тревожности вынуждает многих «закрываться» и прятать свои потребности. Стоит учитывать и наличие вездесущего интернета — люди попросту боятся попасть в объектив камеры, чтобы не лишиться работы, морального и социального статуса и не стать объектом насмешек, если их обнаженный снимок появится в соцсетях с сотнями комментариев.

Но многих не останавливает даже это. Внутренняя потребность быть свободными и избавиться от стрессов, сняв с себя лишнее, для многих важнее мнения социума. К тому же, как правило, их поддерживают партнеры и соответствующая компания друзей, разделяющие взгляды на жизнь и приглашающие летом собраться вместе, чтобы побыть на солнце в природном естестве.Итак, рассмотрим места, где собираются столичные нудисты.

Серебряный бор, пляж № 4

Самый известный пляж существует со времен СССР. Именно здесь изначально собирались небольшие компании нудистов, затем информация о месте распространилась, и сюда стали съезжаться со всей столицы и области. Хотя женщин здесь значительно меньше: в основном преобладает категория мужчин 50+, спокойно сидящих у воды.

На сегодняшний день место патрулирует конная полиция, и «конские яблоки» весьма и весьма портят картину. Пляж расположен около протоки к Бездонному озеру на достаточно большой территории, где есть даже площадка для волейбола, турникеты, беседка и скамейки. Вход свободный, но никаких удобств в виде кафе, раздевалок, душа нет. Всю еду, напитки, лежаки нужно брать с собой. Сосновый лес и кустарники скрывают отдыхающих достаточно неплохо, к тому же, есть забор, огораживающий территорию. Удобно добираться, поскольку пляж расположен в городской черте.

Как добраться: от метро Полежаевская на автобусе-маршрутке № 390 до конечной. Далее пешком минут десять, либо минут двадцать через сосновый лес от остановки «Серебряный бор», где ходит много транспорта.

Остров Каменка

Очень живописное место с прозрачнейшей водой, завезённым белым песком и довольно чистым берегом. На пляже есть места под мангалы, отдыхающие часто приезжают с палатками. Одно из лучших мест на Люберецких карьерах. Сюда можно попасть на водной переправе. Возят частники на катерах от ближайшего пляжа на берегу (200 рублей с человека в одну сторону, в сезон работают с 10 до 21).

Нудистский пляж расположен в конце острова, но бродят нудисты повсюду, так что приезжающим семьям с детьми лучше быть аккуратнее. Друг друга многие знают и приезжают сюда отдыхать с палатками из года в год. На острове очень много чаек, красивый вид с огромными валунами в дальней части карьера.

Как добраться: от метро «Котельники» маршруткой № 474 до конечной у садоводства «Горняк», стоимость парома 200 руб. в одну строну. Или на личном транспорте и далее — переправа.

Лебяжьи озера

Находится в южной части вытянутого Щукинского полуострова в Строгинской пойме напротив Серебряного бора. Тихое и укромное место для отдыха обнаженным в соприкосновении с природой в красивом месте. Но благ цивилизации нет и в помине, включая уборную. Зато есть длинная береговая линия, чистый и мягкий песок. Здесь собирается много отдыхающих, как в будни, так и в выходные дни.

Атмосфера располагающая: все расслаблены и никто не смотрит с презрением. Каждый за собой убирает, следя за чистотой и порядком. Запасы еды и напитков, как правило, привозят с собой. Но из достопримечательностей есть продавец Владимир, который ходит по пляжу и предлагает пиво и закуски. Его ждут гораздо с большим нетерпением, чем полицейский патруль, инспектирующий пляж каждый час.