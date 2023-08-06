Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером - в России стартовал главный автопробег лета

Вчера, 6 августа, в Санкт-Петербурге стартовал автопробег «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером», который растянется от Санкт-Петербурга до Ялты и охватит 12 субъектов Российской федерации и три главные «летние» дороги страны — «Нева», «Дон», «Таврида». Протяженность составит 3600 км. Участники пробега – блогеры и журналисты ведущих изданий России.

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Маршрут «Ольденбургские. Путешествуй по России» призван познакомить с историей и культурой России через призму старейшей династии в Российской империи — рода Ольденбургских.

РИА Новости

Ольденбургские — одна из известных династий Российской Империи, напрямую связанная с Романовыми. Ольденбургские внесли большой вклад в развитие здравоохранения, народного образования, в том числе и женского, культуры и науки в России.

Пробег стартовал в Санкт-Петербурге, где сохранилось много культурных объектов, связанных с деятельностью династии. В их число входит дворец Ольденбургских на Дворцовой набережной, ныне Университет культуры и искусств, летний дворец на Каменном острове, детская больница на Лиговском, женское училище на Каменоостровском и гимназия им. принцессы Е. М. Ольденбургской на Смольном.

ТАСС

В первый день пробега участники посетили Дом Казанского собора на Невском проспекте, который в 19 веке принял банкирский дом «Г. Вавельбург», а сейчас в нем располагается офис отдела по работе с ВИП-клиентами СберПервый. Проехали и через Казанскую улицу, на которой расположено здание первой в России Сберегательной кассы в доме номер 7. Дом построен в 1828 году, а «касса» открылась уже в 1842, продолжив указ Николая I об учреждении сберегательных касс «с целью доставления недостаточным всякого звания людям средств к сбережению верным и выгодным способом». Не обошли вниманием и Банковский мост — пешеходный металлический балочный мост через канал Грибоедова в Центральном районе Санкт-Петербурга, соединяющий Казанский и Спасский острова.

Москва

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В дальнейшем участники пробега переместились в Москву, где посетили центральный офис Сбера на Кутузовском проспекте. Там же им представили EGS-проект «Гуляем по Москве зеленой», разработанный Сбером совместно с «2ГИС». В проект входят 10 маршрутов по скандинавской ходьбе и 5 — для прогулок с животными. Маршруты проложены по десяти живописным городским паркам: Дружбы, ВДНХ, Сокольники, Парк Горького, Лужники, Кузьминки и другим зеленым зонам города. Кроме заботы о здоровье такие прогулки носят и познавательный характер, так как включают в себя обзорную аудио экскурсию и посещение городских достопримечательностей, расположенных в парках: памятников, музеев, природных комплексов.

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В рамках знакомства участники оценили эко-тропу для животных в самом центре Москвы, совместно с Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна». По словам организаторов, «Юна» - первый в России многофункциональный центр реабилитации животных. Центр оказывает полный комплекс услуг по подготовке временно бездомных кошек и собак для проживания в домашних условиях: от лечения и стерилизации до кинологической работы по адаптации к новым условиям жизни.

Дальнейший путь

Дальнейший путь пробега пролегает через Воронеж, в котором расположился великолепный дворец Ольденбургских и прекрасный парк «Нелжа», Ростов и Ялту с её Ливадийским дворцом и невероятным отелем Mriya Resort & SPA.

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