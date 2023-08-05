Отпуск в сентябре: на внутренних направлениях цены станут ниже, а погода лучше

Сентябрь не хуже августа. Как заявили опрошенные Business FM эксперты туротрасли, на внутрироссийских направлениях первый месяц осени в этом году будет дешевле на 10-20, а в ряде случаев и на 25%.

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При этом пляжно-экскурсионный сезон продолжится на всех традиционно популярных курортах во всех регионах страны, говорит вице-президент альянса туристических агентств России, Алексан Мкртчан:

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Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России «Хорошо и в Петербурге, и в Калининградской области, и в Приморье, естественно, все черноморское побережье. Нет жары, температуры +40, которая сейчас в Краснодарском крае, а в сентябре будет +25. В Крыму очень комфортно в это время, все кавказские республики, Дагестан, в Каспийском море можно купаться в сентябре. Все направления рабочие — все, что работает летом, только все будет дешевле процентов на 10-20. Сентябрь это идеальный месяц от Калининграда до Камчатки для экскурсионных программ. Сентябрь в зависимости от отеля априори всегда на 10-20-25% дешевле августа. Погода лучше, цена ниже».

Если смотреть на зарубежные направления, то, как отмечает эксперт, в сентябре подорожают Арабские Эмираты, потому что там спадает жара и начинается сезон. Зато в Турции и Египте со второй половины сентября на 10-15% падают цены на поездки. То, что стоило в августе 180 тысяч рублей на неделю на двоих, опускается до 150 тысяч. Однако не стоит забывать о курсовых колебаниях рубля, которые на зарубежных маршрутах нивелируют сезонные скидки, напоминает генеральный директор туроператора «Спейс Трэвел», Артур Мурадян:

Артур Мурадян генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма «Три направления в сентябре еще останутся — Турция, ОАЭ, Египет. За ними следует Таиланд. С другой стороны, в зиму у нас начинают входить пляжные направления — ОАЭ, которые, безусловно, начнут конкурировать с Таиландом по объему туристов в этом сезоне. Но пока ценовая политика у большинства поставщиков на осенне-зимний период остается стабильной, никакого резкого повышения цен мы не видим, но в рублевом эквиваленте цена уже выросла и продолжает расти за счет курсовых колебаний рубля. Летние направления в сентябре еще продолжат функционировать с ценами чуть ниже, чем в августе, процентов на 10-15, больше они не опустятся. Переходным периодом являются ноябрьские праздники, здесь в полную меру вступают в силу зимние направления. Это Куба, идет речь о возобновлении рейсов в Таиланд — возможно, мы увидим большее количество направлений в ЮВА, а Шри-Ланка с Гоа будут конкурировать за бюджетного туриста. Для пляжных направлений есть надежда, что Египет позволит отдохнуть тем, кто не смог отдохнуть летом в дорогой Турции».