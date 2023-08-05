Что привезти из Тюмени в подарок

Что привезти из Тюмени – этим вопросом задается всякий турист, кто гулял по самой длинной набережной страны, сфотографировался на мосту Влюбленных, побывал в аквапарке «ЛетоЛето». Тюменские мастера готовы удивить самого взыскательного посетителя уникальными изделиями из бивня мамонта, магнитиком с каплей нефти и фирменными тюменскими сладостями. Где купить сувениры в Тюмени – в подборке «ФедералПресс».

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С символикой Тюмени

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«В местных магазинах вы можете найти кружки и брендированную одежду Visit Tyumen, сумки, чехлы для телефонов и значки с местными знаменитостями: Дмитрием Менделеевым, Петром Ершовым, Григорием Распутиным, а также миниатюрные весы и пианино «Тюмень», – сообщают специалисты Visit Tyumen.

Где купить: Тюменский ЦУМ, 3 этаж; Музейный комплекс им. И. Я. Словцова; Магазин «Добыча», ул. Республики, 5.

Из бивня мамонта

В тюменских музеях путешественники встретят не одного мамонта (точнее, его скелет), ведь когда-то эти величественные животные здесь обитали. До сих пор при раскопках ученые находят их останки, а предприимчивые косторезы создают удивительной красоты изделия из бивней. Искусно вырезанные композиции ямальского костореза Сергея Лугинина выставлены в галерее сувениров «Легенды Сибири». Не все из них можно купить, но некоторыми можно залюбоваться. Например, такой слон в стиле Дали не продается – это выставочный экспонат.

Где купить: Галерея сувениров «Легенды Сибири», ул. Володарского, 47.

Местные мастера создали еще один уникальный сувенир – продается зуб тюменской акулы. Это не шутка! Дело в том, что миллионы лет назад здесь было Западно-Сибирское море, и до сих пор ученые на раскопках находят останки морских обитателей тех времен. Есть тут также брелоки из зубов медведя, вырезанные из кости обереги, амулеты, талисманы и другие искусные сувениры ручной работы.

Тюменские мотивы

Тюмень – родина расписного ковра с особым орнаментом. Мастерицы изображали на полотне красивейшие розы. Об этом подробно расскажут в музее им. И. Я. Словцова, где представлена экспозиция. Эти произведения искусства ручной работы в наши дни изготавливает «Сибирская ковровая фабрика», купить тюменские ковры можно в фирменном магазине. Традиционный ковер «Сибирь» стоит 480 000 рублей, а миниатюру ковра можно приобрести за 38 400 рублей – такие берут в подарок. Большой популярностью у туристов пользуется брендированный шелковый платок «Тюмень» с изображением достопримечательностей Тюмени и Тобольска. Есть также шелковые платки «Императорский маршрут» пурпурного и лазурного цветов с изображениями вензелей и царских регалий Романовых. А еще мастера российского модного дома Nina Ruchkina под брендом «Русские в моде» выпустили яркий и нарядный шелковый платок по мотивам известной сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Сувенирный платок стоит 1 800 рублей.

Где купить: На сайте «Русские в моде»; Галерея сувениров «Легенды Сибири», ул. Володарского, 47.

Тюменские сладости и деликатесы

Визитная карточка Тюмени – кондитерская фабрика «Квартет». Продукцию можно купить в фирменных магазинах (в городе 13 точек в разных районах) и в сувенирных лавках. Шоколадные конфеты с изумительной начинкой продаются как на вес, так и в коробках, оформленных фотографиями Тюмени. Еще можно приобрести в дар истинно сибирские сладости: мармелад или конфеты из шишек, варенье из кедровых орешков, морошковое или черничное.

Где купить: магазины «Добыча» в аэропорту Рощино и на ул. Республики, 5; галерея сувениров «Легенды Сибири»; лавка ресторана-музея «Чум», ул. Малыгина, 59; магазины «Квартет», ул. Республики, 194, ул. Московский тракт, 137; тюменский ЦУМ, 1 этаж; рынок «Михайловский», ул. Федюнинского, 55; Алебашевский BAZAR, ул. Тимофея Кармацкого, 20.

Можно привезти минералку, ее продают почти в любом продуктовом супермаркете под брендом «Тюменская» и «Тюменская-2». Отличным подарком станет тюменский иван-чай. А мужчин наверняка порадуют крафтовые настойки – «Кедровая», «Клюквенная», «Охотничья», «Морошковая», «Геологическая» и многие другие. К ним можно прикупить чипсы из оленины, рыбные деликатесы, соленые грузди, тушенку из мяса кабана, косули, лося или оленя.

Где купить: рынок «Михайловский», ул. Федюнинского, 55; ресторан-музей «Чум», ул. Малыгина, 59; центральный рынок, ул. Герцена, 95; магазины «Добыча» в аэропорту Рощино и на ул. Республики, 5.

Сувениры из Тюмени

В Тюмени производят и продают уникальные магниты. В этом году особенно популярны стали сувениры с каплей нефти, рассказал «ФедералПресс» владелец компании «Легенды Сибири» Михаил Михайлов.

«Изделия из нефти у нас пользуются большим спросом, поэтому каждый год мы стараемся создавать какие-то новые вещи. Такой магнитик стоит 350 рублей. Есть изделия с костью мамонта и нефтью за 4 000 рублей. Есть большие композиции, которые делают косторезы с изготовлением нефтяных качалок, они стоят 80 000–100 000 рублей», – пояснил собеседник издания.