Что посмотреть на Куршской косе

Куршская коса – уникальная природная территория с богатой историей. Длина песчаной пересыпи составляет 98 км, а ширина от 0,35 до 3,8 км. С одной стороны косу омывает Куршский залив, а с другой – Балтийское море. Коса находится в 35 км от Калининграда и в 4 км от Зеленоградска.

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После въезда на территорию нацпарка первой достопримечательностью становится маршрут «Королевский бор» (на 6 км). По деревянному настилу можно прогуляться по бывшим охотничьим угодьям прусских королей. В «Королевском бору» есть и питомник, где выращены туи гигантских размеров. На маршруте оборудована смотровая площадка с видом на Куршский залив. Обычно там можно услышать пение птиц или кваканье лягушек.

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Следующей достопримечательностью становится посёлок Лесной, расположенный в самом узком месте косы – всего 350 м. Это жилой район Куршской косы, здесь много красивых и уютных домов. В Лесном оборудован променад с видом на Балтийское море и множеством кафе. На 15 км Куршской косы находится «Музейный комплекс». На его территории есть: Музей Русских суеверий, Визит-центр и музей под открытым небом, включающий деревню эпохи викингов «Древняя Самбия», дендрарий культурных растений, причал, интерактивный комплекс, детский городок и коллекцию деревянных скульптур.

Дальше расположена станция кольцевания птиц «Фрингилла» (23 км). Она появилась в 1956 году на базе первой в мире орнитологической станции, действовавшей в Росситтене (старое немецкое название посёлка Рыбачий) с 1901 по 1944 годы. Каждый желающий может приехать на полевой стационар и узнать, чем занимаются орнитологи. Но нужно отметить, что «Фрингилла» работает лишь с апреля по октябрь, потому что именно в это время идёт миграция птиц.

На подъезде к посёлку Рыбачий сохранилось старое немецкое кладбище. Это одна из остановок турмаршрута. Многие могильные плиты поросли травой и углубились в землю. Но за некоторыми следят до сих пор. На этом кладбище похоронены выдающиеся деятели: орнитолог Иоганнас Тинеманн и лесничий Людвиг Вильгельм Мюллер.

На 32 км Куршской косы находится Высота Мюллера – самая высокая точка дюны Болотной. По склону этой дюны проходит экотропа. Со смотровой площадки можно увидеть Балтийское море, Куршский залив и озеро Чайка. Там же сохранился и памятный камень, установленный в честь Мюллера. На нём высечена надпись: «Высота Мюллера. 1882».

Следующим остановочным пунктом станет посёлок Рыбачий на берегу Куршского залива. Там сохранилось множество немецких построек: кирха, дом пастора, дом Иоганнеса Тинеманна и многие другие. В посёлке расположен и «Музей рыбака», где собрана коллекция предметов рыбаков и рыбколхоза. Рыбачий – рыбный посёлок, так что туристы без труда найдут соответствующие деликатесы.

На Куршской косе можно увидеть хвойный лес, стволы которого изогнуты причудливыми зигзагами. Такой лес прозвали «Танцующим» (37 км). Стволы деревьев по непонятным причинам «закручены». А в начале маршрута сохранились фундаменты старой немецкой школы планеристов.

На 42 км находится самая высокая точка Куршской косы – Высота Эфа, названная в честь дюнного инспектора Франца Эфа. С обзорных площадок дюны открывается красивейший ландшафт: море, залив, лес и уютные домики посёлка Морское.

Самый малонаселённый посёлок Куршской косы расположился на 44 км. В Морском проживает чуть больше 100 местных жителей. Посёлок с видом на дюны и Куршский залив – тихий и уютный. Чуть дальше находится озеро Лебедь. Это последний туристический объект на территории России, дальше идёт погранграница, а за ней – Литва. На озере живут не только лебеди-шипуны, там водятся утки-лысухи, чомги, кряквы, бакланы и серые цапли.