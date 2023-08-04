Путевки на санаторно-курортное лечение — это важный вид социальной помощи, на которую могут рассчитывать некоторые россияне. Право на получение путевки имеют представители ряда льготных категорий граждан как на федеральном, так и на региональном уровне. Подробности о том, кто может за счет государства получить путевки на санаторно-курортное лечение, какие документы необходимы для этого и как подать заявление для оформления такой помощи, — в материале «Ленты.ру».

Кто может бесплатно получить путевку в санаторий?

Сегодня в соответствии с действующим российским курорты предоставляются на общегосударственном и региональном уровнях. Федеральные льготники могут рассчитывать на получение социальной помощи в виде путевок через Социальный фонд России (СФР), а на уровне регионов путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются через органы социальной защиты населения.

Кто относится к федеральным льготникам: инвалиды войны;

участники Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в статье № 3 федерального закона «О ветеранах»;

военнослужащие, проходившие не менее шести месяцев службы в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, которые не входили в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный выше период;

лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»;

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов;

члены экипажей судов транспортного флота, задержанных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

члены семей инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей тех, кто не вернулся с войны, в том числе участников личного состава и работников госпиталей и больниц Ленинграда;

инвалиды;

дети-инвалиды;

пострадавшие от радиации после катастрофы в Чернобыле и вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также приравненные к ним категории лиц.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Оксана Красовская, эти категории граждан имеют право не только на бесплатное санаторно-курортное лечение, но и на бесплатный проезд к месту лечения и обратно на междугородном транспорте.

Мера социальной помощи в виде путевки предоставляется при условии, что гражданин не отказался от набора социальных услуг и не получает его в денежном выражении

Как оформить бесплатное санаторно-курортное лечение?

Для получения путевки на санаторно-курортное лечение нужно пройти ряд медицинских обследований и получить справку № 070/у.

Какие обследования нужно пройти для получения путевки: осмотр врачей-специалистов: терапевта и гинеколога (для женщин);

прохождение исследований: флюорографии легких и ЭКГ сердца;

сдача анализов: клинического анализа крови, глюкозы в венозной крови, клинического анализа мочи и мазка на онкоцитологию (для женщин).

В случае если у пациента есть показания, лечащий врач может назначить ему дополнительные обследования.

Согласно Минздрава России от 15.12.2014 № 834н, получить справку можно как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника.

Оксана Красовская объясняет: после того как врачебная комиссия пройдена и справка получена, необходимо подать заявление в территориальное отделение СФР. Сделать это можно лично, по почте, в том числе электронной, или через МФЦ. К заявлению нужно приложить ряд документов, необходимых для получения социальной помощи в виде путевки.

Какие документы нужны для предоставления бесплатной путевки:

само заявление о предоставлении государственной услуги (путевки);

медицинская справка для получения путевки по форме № 070/у;

документ, удостоверяющий личность.

После подачи документов гражданину сообщают дату регистрации и регистрационный номер заявления. Дальше остается ждать того момента, когда заявителю выделят путевку на бесплатное санаторно-курортное лечение.

10 дней составляет срок регистрации заявления на получение бесплатной путевки

Как проходит процедура получения бесплатных путевок?

После того как территориальный орган СФР принял решение о выделении гражданину путевки на санаторно-курортное лечение, его информируют об этом по почте или в электронной форме — через личный кабинет на Едином портале госуслуг. При этом выдать саму бесплатную путевку в санаторий территориальный орган СФР должен за определенное количество дней до заезда в санаторий.

Путевка выдается заблаговременно — не позднее чем за 18 календарных дней, а для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — за 21 календарный день до даты заезда в санаторно-курортную организацию

По словам собеседницы «Ленты.ру», путевки на санаторно-курортное лечение выдаются в порядке очередности — согласно дате подачи заявления.

При этом гражданин получает не только саму бесплатную путевку в санаторий, но и специальные документы для проезда к месту лечения и обратно. Например, талоны, при помощи которых льготник может за счет государства получить проездные документы в поезде дальнего следования. Другой вариант — направления на приобретение проездных документов на авиационном, автомобильном и водном транспорте.

После получения путевки на санаторно-курортное лечение, но не раньше чем за два календарных месяца до начала срока ее действия граждане обязаны получить санаторно-курортную карту либо санаторно-курортную карту для детей. Выдается она в той же медицинской организации, в которой гражданин брал справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение.

В санаторно-курортной карте указывается состояние здоровья и диагноз получателя путевки. С учетом этих особенностей здоровья в санатории человеку оказывают все необходимые медицинские услуги и проводят реабилитационные мероприятия.

Как получить бесплатную путевку по региональной льготе?

Оксана Красовская рассказывает, что на своем уровне каждый регион за счет собственного бюджета выделяет бесплатные путевки в санаторий отдельным категориям граждан. В качестве примера эксперт приводит перечень льготников в Москве.

Кто имеет право на бесплатные путевки за счет бюджета Москвы:

неработающие ветераны труда и ветераны военной службы, в том числе предпенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин);

труженики тыла;

реабилитированные лица, а также лица, подвергшиеся политическим репрессиям и пострадавшие вследствие политических репрессий;

дети войны (родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года);

граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»;

неработающие лица предпенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), имеющие право получать дополнительные меры соцподдержки, а также не относящиеся к льготным категориям граждан;

граждане, пострадавшие в результате террористических актов, а также члены семей (супруги, родители, дети до 18 лет) жертв терактов.

Для получения региональной путевки сначала необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Оксана Красовская отмечает, что некоторые категории детей, которые имеют хронические заболевания и стоят на диспансерном учете в медицинских организациях, также могут направляться на лечение в санатории, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Что нужно взять при заезде в санаторий по бесплатной путевке?

По словам Оксаны Красовской, при заезде в санаторий требуется базовый набор документов.

Какие документы нужны при заезде в санаторий:

паспорт;

путевка;

санаторно-курортная карта.

Также эксперт предупреждает, что могут потребоваться и дополнительные документы, — эту информацию можно уточнить в самом санатории.