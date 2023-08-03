На курорте «Архыз» устроят фестиваль воздушных змеев

«Фестиваль воздушных змеев на нашем курорте! 5 августа, в субботу, ждем вас всей семьей, будем расписывать и запускать воздушных змеев в небо. Можно со своим, но если своего нет, то без змея не останетесь», — рассказали в пресс-службе «Архыза».

Кроме того, на главной площади курорта с 11:00 до 17:00 будет организована развлекательная программа: танцы, живая музыка, конкурсы и мастер-классы. Вход свободный.

Всесезонный курорт «Архыз» расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Он открылся в декабре 2013 года и ориентирован на активный семейный отдых. Горнолыжный сезон на курорте длится с декабря по апрель, в распоряжении катающихся 27 км трасс и восемь канатных дорог. С весны по осень работает гондольная канатная дорога «Млечный путь», поднимающая гостей на высоту 2240 метров, также проводятся пешие экскурсии, походы, конные прогулки и джип-туры, есть прокат велосипедов, самокатов и гироскутеров, открыты веревочный парк и трассы для маунтинбайка.