Шторм в Челябинске частично разрушил территории пляжей

«Сильным ливнем, который обрушился на Челябинск 1 августа, частично повреждены территории муниципальных пляжей. Из-за непогоды пострадали „Изумруд“ на Шершневском водохранилище и „Новороссийский“ на озере Смолино», — уточнили в мэрии.