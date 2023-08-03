Как в Сибири развивается инфраструктура для авиаперевозок

Крупнейший за Уралом международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина занимает четвертое место в стране по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга и Сочи. В 2022 году он обслужил рекордное количество пассажиров - почти 7,6 миллиона, что на 12,2 процента больше показателя 2021-го. Заместитель коммерческого директора по авиационной деятельности аэропорта Толмачево Игорь Леонтьев сообщил: в планах на 2023 год - обслужить 8,8 миллиона пассажиров. Примечательно, что пассажиропоток, минуя Москву, в 2023 году с учетом транзитных пассажиров составил 6,15 миллиона человек.

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Ежедневно аэропорт Толмачево обслуживает более 250 рейсов, а среднесуточный пассажиропоток превышает 30 тысяч человек

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Ежедневно аэропорт Толмачево обслуживает более 250 рейсов, а среднесуточный пассажиропоток превышает 30 тысяч человек / Александр Кряжев/ РИА Новости

- Еще десять лет назад центр тяжести авиационных перевозок безоговорочно находился в Московском авиационном узле. Сейчас мы видим, как он стремительно смещается в Сибирь. Здесь важна федеральная поддержка. Как пример - немалый вклад в развитие перевозок в Сибири внесла федеральная программа субсидирования перелетов. Пассажиры оценили возможность, минуя столицу, кратчайшим маршрутом добраться до нужного места, - отмечает исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в стратегии развития аэропорта Толмачево заложена задача обеспечения транспортной доступности для всех регионов Сибири и Дальнего Востока.

- Нам важно, каким образом пассажиры на местных линиях будут добираться до крупных региональных аэропортов. Именно поэтому три года назад, в рамках Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" и при поддержке аппарата полпреда президента РФ в СФО, была принята концепция развития местной и межрегиональной авиационной сети, - подчеркнул глава региона, выступая на заседании рабочей группы "Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов" комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт".

Новосибирский авиационный хаб обслуживает более 90 направлений маршрутной сети, из которых 70 приходится на базового перевозчика (авиакомпанию S7 Airlines) и обеспечивает ежедневное авиасообщение как минимум с 40 городами России. Ежедневно здесь обслуживают более 250 рейсов, а среднесуточный пассажиропоток превышает 30 тысяч человек.

По данным минэкономразвития Новосибирской области, в 2022 году по числу принятых туристов регион занял девятое место в стране и первое в Сибирском федеральном округе. В прошлом году, уточнили в Росстате, область посетило 2,9 миллиона туристов, что составляет 25 процентов от всего турпотока в Сибирь.

Как сообщила заместитель регионального министра экономического развития региона Анна Павлова, за четыре месяца 2023 года в области побывало 309 тысяч туристов, из них 6,7 тысячи иностранных.

В этом году в рамках комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры в Толмачево открыли новый пассажирский терминал. После реконструкции новосибирский аэропорт стал самым большим среди региональных - общая площадь зданий терминального комплекса превысила 100 тысяч квадратных метров. Сейчас ведется реконструкция второй взлетно-посадочной полосы.

- Все возможные направления из Новосибирска охвачены. В 2023 году мы сконцентрировались на туристических марш-рутах, на них большой спрос. В связи с этим увеличили количество рейсов в Сочи, Иркутск, Владивосток, Горно-Алтайск, - сообщил участникам X Сибирского транспортного форума директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.

В числе новых и восстановленных маршрутов в этом году - Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения), Певек (Чукотский АО), Владикавказ (Северная Осетия), Кызыл (Республика Тыва). В мае вновь открыты регулярные пассажирские рейсы в китайские города Урумчи и Пекин после их прекращения в 2020-м.

- Во время и после пандемии развитие получили внутренние перевозки, доля которых увеличилась с 70 до 88 процентов, - подтвердил Игорь Леонтьев. - Наибольшим спросом пользуются именно туристические направления - Дальний Восток, юг страны, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и региональные маршруты, число которых растет благодаря софинансированию правительствами РФ и региона.

Согласно постановлению правительства РФ N1176, с августа по ноябрь 2021 года действовала программа субсидирования семейных авиаперелетов. Программа позволила существенно увеличить объемы пассажирских перевозок - на рейсах S7 они выросли в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. В свою очередь, сопутствующие сферы (гостиничный бизнес, общепит) дополнительно получили около одного миллиарда рублей.

В рамках постановления правительства РФ N1242 в перечень субсидированных маршрутов из Новосибирска включено тридцать направлений - больше, чем из других аэропортов. В этом году на них запланировано перевезти 450 тысяч человек - на сорок процентов больше, чем в 2022-м. Одним из успешных направлений, действующих по программе-1242, Игорь Веретенников назвал рейс "Новосибирск - Горно-Алтайск".

- Этот маршрут был внесен в перечень три года назад, и уже ежедневно выполняется три рейса. Если в прошлом году их было 332, то в планах на 2023-й - 1 362. В день перевозим 448 человек, из которых прямым рейсом из Новосибирска в Горно-Алтайск летят 170, остальные - трансферные пассажиры из двенадцати российских городов. Например, из Москвы - 76, Санкт-Петербурга - 56, Владивостока - 32, Сочи - 18, - сообщил Игорь Веретенников.

Набирает обороты международный аэропорт Иркутска - там увеличено количество рейсов и стыковок. Предполагается, что S7 Airlines перевезет в 2023 году около двух миллионов пассажиров (в 2022-м - один миллион). Из Иркутска можно улететь в 27 городов, включая Улан-Батор (Монголия) и Сеул (Южная Корея) - перелеты осуществляет авиакомпания Aero Mongolia. С конца июня кыргызская авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" начала регулярные перелеты по маршруту "Ош - Иркутск".

Как отмечают в S7 Airlines, аэровокзал в Иркутске не справляется с таким количеством пассажиров - исчерпана его пропускная способность.

- Мы десятилетиями говорим о том, что аэропорту необходимо развиваться. Здесь требуются серьезные решения по расширению всего комплекса. У хаба хорошие перспективы, - отметил Олег Пантелеев.

Авиакомпании столкнулись с рядом других проблем. В их числе - отказ некоторых аэропортов Сибири и Дальнего Востока от работы круглосуточно и по выходным дням, а также высокая стоимость продления регламентов.

В Кемерове новый аэровокзальный комплекс был введен в эксплуатацию в 2021 году. Но не была решена проблема со взлетно-посадочной полосой, которую не ремонтировали двадцать два года. Сейчас началась ее реконструкция.

- Завершается строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Новокузнецка. Он в основном завязан на курорт Шерегеш, который становится центром внутреннего туризма и является вторым по посещаемости в стране. Одновременно начинаем мультимодальные перевозки. Это позволит организовать комфортный трансфер прилетающих в аэропорт туристов до Шерегеша и обратно, а также доставку их багажа, - пояснил заместитель губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов. - Мы видим большие перспективы роста пассажиропотока. Два аэропорта смогут обслуживать к 2027 году два миллиона пассажиров. До 2030-го запланировано организовать дополнительные рейсы из Кемеровской области в города-миллионники.

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В долгосрочной перспективе региональные власти рассчитывают увеличить в 2,6 раза туристический поток в Шерегеш, который станет городом-курортом, - с 1,3 миллиона человеко-дней в 2022 году до 3,4 миллиона в 2035-м. В связи с этим принято решение о строительстве аэропортового комплекса в Шерегеше, сообщил Андрей Панов. Уже выбрана площадка в семи километрах от курорта, идут проектные работы. К строительству привлечен частный инвестор. В течение пяти лет ожидается появление современного, технически оснащенного аэропорта.

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