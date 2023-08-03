Пляжи в Анапе, где нет туристов и отдыхают только местные

Анапа — один из самых популярных курортов Краснодарского края и славится тем, что в сезон на песчаных пляжах города очень много людей. Поэтому туристы вынуждены искать альтернативные варианты для отдыха на побережье Анапы.

Рядом с городом есть несколько пляжей, где нет туристов и отдыхают только местные. О них — в материале “Рамблера”.

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Бугазская коса

От Анапы до пляжа на Бугазской косе можно доехать за час на машине. Поэтому это место идеально подходит для тех, кто готов потратиться или приехал на юг на своем транспорте. Здесь действительно нет людей, лишь на выходные съезжаются местные.

Пляжи на косе считаются одними из самых чистых на побережье, именно за это их полюбили местные. В прохладное время года можно увидеть дельфинов. Однако, приезжая на эти пляжи, будьте готовы к тому, что там нет такой же инфраструктуры, как и в черте города. Нет развлечений, зонтов и лежаков в аренду, туалетов, душа и кабинок для переодевания.

Пляж “Тортуга”

Пляж расположен в поселке Витязево недалеко от Анапы, добираться до него из центра города около 30 минут на автомобиле и 45 на общественном транспорте. Береговая линия в витязево очень широкая и длинная, пляжи переходят друг в друга. Здесь есть лежаки, туалеты, душ и кабинки для переодевания, рядом располагаются дикие прибрежные зоны, где инфраструктуры нет.

Людей здесь значительно меньше, чем на центральном пляже Анапы. Если забрести на дикий пляж, то там будет всего несколько отдыхающих. Местные любят “Тортугу” за чистое море и отсутствие грязи и мусора даже в приливы.

Пляж “40 лет Победы”

Название пляж получил благодаря улицы, внизу которой он расположен. Это — единственный галечный пляж на территории Анапы, поэтому на нем практически нет людей. Он оборудован всей необходимой инфраструктурой, можно взять в аренду лежак или зонт. Из-за наличия камней море здесь чистое, но не подойдет для отдыха с детьми.