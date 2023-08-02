Где отдохнуть на природе со всеми удобствами

Любителям турпоходов по столичному региону этим летом не слишком повезло - постоянные дожди сделали этот вид отдыха не слишком комфортным. Но ведь есть еще глэмп-туризм - это тот же поход, но жить нужно не в палатках, а в домиках со всеми удобствами. В Подмосковье сегодня насчитывается 24 локации глэмпингов, вот самые интересные из них.

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"Под Небом", село Тишково, Пушкино. Домики расположены на берегу Пестовского водохранилища, каждый из них - с видом на воду и расположен так, чтобы соседи почти не видели друг друга. Глэмпинг работает по системе "все включено".

Экоферма "Российские Альпаки", деревня Походкино, Дмитров. Отдых для тех, кто любит возиться с животными. Узнаете все об альпаках и их содержании.

Автоглэмпинг Hippy Hotel, поселок Калининец, Наро-Фоминск. Здесь под домики приспособили старые автобусы, рядом с каждым - своя зона для барбекю. Сюда едут рыбачить, встречать закаты на озере и наслаждаться природой.

Экоотель FOREST, деревня Лемешино, Шатура. Далеко, но оно того стоит. Баня из душистого кедра, прогулки на квадроциклах и хаски-парк, где можно хорошо изучить эту породу собак.

Экоотель "Юрта", поселок Брикет, Руза. Жить предлагается в юртах, а в качестве развлечения научат управлять модным сапом - узкой лодкой, на которой ездят стоя с веслом в руках. У отеля есть собственное фермерское хозяйство, поэтому гостей кормят натуральной и экологически чистой едой.

"А у реки", деревня Новомихайловское, Шаховская. Необычные треугольные домики с панорамным остеклением, каяки, припаркованные у местного пирса, много свежего воздуха и подвижных игр. Есть домики, где ванна вынесена на открытую террасу и можно лежать в душистой пене прямо под соснами.