Почему стали популярны хилинг-отели и чем они отличаются от санаториев

"Идея создать оздоровительное пространство у меня появилась около 10 лет назад, когда заболел мой папа и мы начали ездить по европейским клиникам. Меня впечатлило, что там совсем не больничная атмосфера: позитивный персонал, стильный дизайн, человеческое отношение. В какой-то момент я осознал, что и сам немного неправильно жил: много работал, приобрел вредные привычки, от этого часто болел. Со временем пришло понимание того, что в современном мире многие проблемы со здоровьем вызваны именно этим сумасшедшим ритмом: люди посвящают себя работе, не имеют знаний о правильном питании и образе жизни.



Тогда я стал задумываться о том, чтобы сделать в России такое место, где можно сочетать отдых с разнообразными мягкими методиками оздоровления, несущими физическое и эмоциональное восстановление. Изначально я думал о том, чтобы создать "капсулы здоровья" или спроектировать отдельно стоящие центры. Но в 2015 году на курорте Роза Хутор мне показали здание на высоте 1170 м, под которое искали инвестора. Увидев эту локацию, прекрасный вид на Кавказский хребет, я решил, что именно здесь я хочу открыть первый хилинг-отель в России".