Эксперты рассказали, почему стали популярны хилинг-отели и чем они отличаются от санаториев
В России набирает популярность новое направление отдыха - хилинг-отели. Что это такое и чем отличается от привычных санаториев, "Неделе" рассказали эксперты.
"Курорт - это такое место, где сама природа лечит. В старое время курорты служили местом веселого времяпрепровождения богатой буржуазии и верхних слоев бюрократии. Владимир Ильич (Ленин. - Прим. ред.) из мест разгула и разврата превратил курорты в места лечения. Придал курортам характер ремонтных мастерских здоровья трудящихся", - писал в 1927 году в журнале "Огонек" первый Наркомздрав РСФСР Николай Семашко.
История санаторно-курортного лечения в Советском Союзе началась с подписания 4 апреля 1919 года декрета "О лечебных местностях общегосударственного значения". В стране появились детские, туберкулезные, бальнеологические, климатические, грязелечебные санатории - медицинские учреждения, руководили которыми главные врачи. Обладатели заветной путевки получали не только отдых на природе, но и индивидуальную оздоровительную программу, в которую входили физические упражнения, диета, лечебные процедуры. Сегодня санатории стали более современными - помимо стандартного набора услуг они предлагают, например, косметологические процедуры и СПА-уход.
Но тем не менее sanatorium на латыни означает "лечение". А healing на английском - исцеление. Понятно, что это разные вещи. По словам основателя российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру Алексея Черепахина, не стоит путать хилинг-отели с санаториями, которые предлагают комплексные терапевтические процедуры, диетическое питание по индивидуальным показаниям и режим.
"Хилинг-отель практикует более гибкий подход, не ограничения, а релакс и здоровые удовольствия", - пояснил он "Неделе". "Ездят туда, как правило, люди возрастной группы 25-45 лет, которые ведут насыщенную жизнь и, соответственно, подвержены разным стрессам. Для того чтобы снова вернуться к активной деятельности, им необходимы свои "пять минут тишины".
Концепция хилинг-отеля - не должно быть никаких стрессовых ситуаций, чтобы гость сумел восстановить свое психическое и физическое состояние, подорванное жизнью в мегаполисе. Поэтому они располагаются в экологически чистых местах, где тихо и красиво. В дизайне и отделке используются натуральные материалы, минимум ярких цветовых пятен. Рестораны таких отелей ориентированы на здоровое и сбалансированное питание из продуктов местного производства, где все не только полезно, но и вкусно".
Обертывания и другие СПА-процедуры сегодня доступны и во многих санаториях, но хилинг-отели, по мнению ихсоздателей, отличаются своей атмосферой в целом. Фото: greenflow.ru
Создатель первого в России хилинг-проекта "Грин флоу" Александр Тертычный считает, что тенденция последних лет - это "более осознанный подход ко всему, в том числе и к отдыху".
Он рассказал "Неделе", почему решил заняться этим новым для России направлением отдыха:
"Идея создать оздоровительное пространство у меня появилась около 10 лет назад, когда заболел мой папа и мы начали ездить по европейским клиникам. Меня впечатлило, что там совсем не больничная атмосфера: позитивный персонал, стильный дизайн, человеческое отношение. В какой-то момент я осознал, что и сам немного неправильно жил: много работал, приобрел вредные привычки, от этого часто болел. Со временем пришло понимание того, что в современном мире многие проблемы со здоровьем вызваны именно этим сумасшедшим ритмом: люди посвящают себя работе, не имеют знаний о правильном питании и образе жизни.
Тогда я стал задумываться о том, чтобы сделать в России такое место, где можно сочетать отдых с разнообразными мягкими методиками оздоровления, несущими физическое и эмоциональное восстановление. Изначально я думал о том, чтобы создать "капсулы здоровья" или спроектировать отдельно стоящие центры. Но в 2015 году на курорте Роза Хутор мне показали здание на высоте 1170 м, под которое искали инвестора. Увидев эту локацию, прекрасный вид на Кавказский хребет, я решил, что именно здесь я хочу открыть первый хилинг-отель в России".
Если говорить о конкретных процедурах, которые предоставляют гостям в таких местах, по словам Александра Тертычного, каждый хилинг-отель определяет их самостоятельно.
"Мы помимо проживания предлагаем гостям большое количество физических активностей, таких как йога, скандинавская ходьба, МФР (миофасциальный релиз - техника массажа, направленная на расслабление фасций и глубоких мышц. - Прим. ред.), несколько видов медитаций, мастер-классы по арт-терапии, кулинарии, самопознанию и много чего еще. Гостям доступен термальный комплекс с различными банями и бальнеопроцедурами и СПА-услугами".
Он уверен, что по окончании отдыха гости увозят с собой новые полезные привычки для своей повседневной жизни.
Блюда в ресторане готовятся излокальных сезонных продуктов, нетолько полезные, но и вкусные. Фото: greenflow.ru
Коммерческий директор Группы отелей "Русские Сезоны" Инна Рындина сообщила "Неделе", что ради полной перезагрузки путешественники готовы платить за свой отпуск от 10 тыс. рублей на двоих и выше:
"Цена колеблется в зависимости от сезона и может достигать отметки 20 тыс. рублей за стандартный номер".
И хотя в отличие от санаториев и пансионатов с лечением это новый тренд для российского рынка, учитывая рост интереса к внутреннему туризму, он оказался востребован. По данным Твил.ру, в июле - августе средняя стоимость ночи в Сочи - 4120 рублей, а в хилинг-отеле она может доходить до 10 тысяч.
"Однако, учитывая загрузку самых известных из них, а это около 80% в сезон, мы видим, что гости считают, что эта цена себя оправдывает", - говорит Алексей Черепахин.
Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов и привычный санаторно-курортный отдых. По данным Ассоциации туроператоров России, интерес к нему со стороны жителей нашей страны, в том числе молодых, тоже растет.
"Средний возраст туриста значительно уменьшился. Санаторный отдых перестает быть клише в виде отдыха только для пожилых людей с проблемами со здоровьем", - сообщили в АТОР. "Власти Кисловодска, популярного курорта Кавказских Минеральных Вод, отчитались о росте турпотока на 18% в 2022 году и об увеличении среднегодовой загрузки местных санаториев и гостиниц". Так что жителям России есть где подлечить тело и исцелить душу.