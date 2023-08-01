Лучшие озера России с хорошими пляжами

Если отдохнуть на море в этом году не получилось, то можно съездить на озеро. В России расположено немало живописных пресных водоемов, где можно достойно отдохнуть у воды.

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О лучших озерах России с хорошими пляжами, — в материале “Рамблера”.

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Байкал

Если вы хотите поехать отдыхать на озеро, то без сомнений при возможности выбирайте Байкал. Он красив не только зимой во льдах, но и летом. По всему периметру расположены пляжные и лесопарковые зоны. Можно остановиться в отеле неподалеку, в гостевом доме или вовсе поехать отдыхать с палатками.

Отдыхать на Байкале можно до середины сентября, но иногда пляжный сезон длится больше. Единственные минусы, с которыми можно столкнуться: холодная вода и сильный ветер.

Селигер

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Озеро Селигер расположено сразу в двух областях России, Нижегородской и Тверской. На побережье расположена масса удобных пляжей, которые оборудованы всем необходимым. Лучшие пляжи относятся к определенным турбазам и гостиницам, поэтому останавливаться можно в специальных местах. Кроме того, на Селигере можно арендовать лодку и поехать смотреть на острова и природу, расположенную на них.

Июль — пик туристического сезона на Селигере, но отдыхать можно вплоть до начала сентября. Вода за лето прогревается и остается теплой даже в первые дни осени.

Ладожское

Это — второе по величине озеро в России. Одна его часть расположена в Карелии, другая — в Ленинградской области. Лучшие пляжи на Ладожском озере расположены на востоке, на западной его части больше лесных массивов. Поэтому если вы планируете отдыхать на берегу озера, а не заниматься доступными активностями, то лучше заранее бронировать свой отдых.

Сезон на Ладожском озере быстро заканчивается, в конце августа здесь уже довольно прохладно, но по-прежнему можно плавать в гидрокостюме или заниматься рыбалкой.

Баскунчак

Это озеро называют российским Мертвым морем. В Баскунчаке расположены около 80% всех запасов соли в России. Озеро славится не только своей соленостью, но и целебными источниками и санаториями, расположенными поблизости.