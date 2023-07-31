Отдых круглый год: зачем ехать в отпуск в Мурманскую область

Мурманская область – флагман арктического туризма. Сюда круглый год едут туристы кататься на горных лыжах, охотиться на северное сияние, наслаждаться красотой горных пейзажей в Хибинах и Северного Ледовитого океана в Териберке. Преимущества региона – оптимальная транспортная доступность, развитая инфраструктура, множество направлений отдыха – от экстрима до ретрита. Туристический поток в Кольском Заполярье составил порядка 540 тысяч человек за прошлый год, а средний чек без учета проживания составляет около пяти тысяч рублей в день. «ФедералПресс» называет несколько причин посетить этот край.

Что посмотреть в Мурманской области

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Два часа на самолете из Москвы, полтора из Петербурга, и путешественники оказываются буквально на краю земли.

Увидеть, где снимался «Левиафан»

Почти у каждого туриста первый пункт в списке достопримечательностей – поморское село Териберка в 120 километрах от Мурманска.

Представшая в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» как символ разрухи и упадка, сегодня Териберка – заполярная туристическая Мекка. Сюда приезжают полюбоваться невероятной красотой природы, пляжами с белоснежным песком и «драконьими яйцами» – необычными камнями округлой формы, насладиться северным сиянием, устроить фотоохоту на китов, отведать блюда арктической кухни или просто пожить на берегу океана вдали от цивилизации.

Сейчас в селе появились современные отели и рестораны, можно выйти в море на рыбалку, отправиться на крабовое сафари, или побродить по кладбищу кораблей.

Что посмотреть в Мурманске

Одна из главных достопримечательностей Мурманска – первое в мире судно с ядерной энергетической установкой ледокол «Ленин». Построенный в 1950-х годах, он провел во льдах Арктики тысячи судов. В 2009 году «Ленин» встал на вечную стоянку в центре Мурманска, у морского вокзала, превратившись в музей и одну из главных визитных карточек города.

Кроме того, в столице Мурманской области нужно обязательно посмотреть мемориал Защитникам Советского Заполярья, который в народе называют Алешей. Запомнятся туристам также памятник Ждущей, скульптура Кота Семена и памятник треске.

Альпы в Апатитах

Любителей походов и горных лыж ждут Хибины в Кировско-Апатитском районе.

В Апатитах работает свой аэропорт, который принимает рейсы из Москвы, Петербурга и других российских городов. В Хибинах находятся современные горнолыжные комплексы, один из них – мирового уровня. Здесь самый продолжительный сезон катания – с октября по июнь, благодаря системе искусственного оснежения. На вершине горы Айкуайвенчорр работает уникальный ресторан с панорамным видом – здесь можно просто перекусить в бистро во время катания или неспешно поужинать с видом на горы.

Зимой гости Заполярья могут посетить уникальное сооружение из снега и льда – Снежную деревню. В нескольких минутах ходьбы – Полярно-альпийский ботанический сад-институт – уникальное учреждение, где несколькими поколениями научных сотрудников и садоводов собраны богатейшие коллекции растений, представляющих разнообразный растительный мир Земного шара. Одно из самых мистических мест – парк «Таинственный лес» в окрестностях Кировска, где путешественники попадают в мир загадочных пришельцев и необычных артефактов. Познакомиться с богатствами недр Кольского полуострова и историей их освоения приглашает современный музей камня в Апатитах.

Чем заняться в Саамской деревне

Саамская деревня, или Самь-Сыйт, – одно из популярных туристических мест. Деревня находится в 100 километрах от Мурманска по пути в поселок село Ловозеро. Здесь можно познакомиться с культурой и бытом коренного населения этих земель – саамов.

В деревне желающие смогут погладить оленей, сделать селфи с хаски, полюбоваться на песцов и покормить кроликов. На память можно сфотографироваться в национальной одежде коренного народа. Конечно, программа будет зависеть от сезона. Например, летом предлагают покататься на квадроциклах, а зимой – на снегоходах. В программе также катание на оленьих упряжках.

Лидер в сфере арктического туризма

В последние годы возможности выездного туризма в России заметно сократились, зато выросла доля внутренних поездок – жители страны стали активно путешествовать по регионам. Поначалу Мурманская область предлагала больше возможностей для зимнего отдыха: горные лыжи, охоту за северным сиянием, катание на оленях. Однако постепенно северный туризм превратился в круглогодичный.

На спрос откликнулись предприниматели, для которых в арктической зоне создан особый преференциальный режим. И сегодня проекты в сфере туризма составляют наибольшую долю среди тех, что заявляют резиденты АЗ РФ.

По данным регионального профильного комитета, за последние четыре года в регионе поддержано 120 проектов в сфере туризма: это строительство гостиниц, ресторанов и кафе, придорожный сервис, закупка оборудования и многое другое.

По словам члена общественного совета министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Леонида Агафонова, туризм – динамичный и растущий рынок, в этой сфере низкий порог входа и высокая динамика спроса.

«Мурманская область – абсолютный лидер по арктическому туризму», – пояснил Леонид Агафонов в разговоре с «ФедералПресс».

По его словам, это обусловлено рядом факторов: транспортной доступностью, спецификой климата, что позволяет принимать туристов вне зависимости от сезонности. Благодаря развитию инфраструктуры туризм в Мурманской области стал круглогодичным.

Инвестиции в сферу гостеприимства

Каждый год в Мурманской области выбирают туристический вектор: прошлый год был посвящен туризму экологическому, этот – активному (приключенческому). Идея обрастает смыслами, которые охотно подхватывает бизнес.

«Туроператоры стали активно закупать дополнительное оборудование для безопасности и комфорта туристов – это аудиогиды, экипировка. Или даже костюмы для плавания во льдах – такая услуга становится все более популярной. В прошлом году было закуплено более двух тысяч единиц оборудования», – рассказал «ФедералПресс» председатель комитета по туризму региона Александр Елисеев.

Он отметил, что год активного туризма показал рост количества предложений, связанных с путешествием по воде.

В этом году власти получили 40 заявок на поддержку в области активного туризма, и среди них немалая часть связана с организацией путешествий по рекам, озерам, заливам и морям.

В областном правительстве отмечают, что предприниматели, получая региональную поддержку в виде грантов и субсидий, стали активнее инвестировать собственные средства, чтобы проект был качественным, современным, конкурентоспособным, отвечал требованиям безопасности. Кроме того, появляются новые рабочие места и растут налоговые сборы.

«Если брать официальные данные, то за 2019–2022 годы доходы от туризма составили порядка 13 млрд рублей. Сумма существенная, что подтверждает выгодность и эффективность инвестиций в туризм. Кроме того, по данным Росстата, объем платных услуг туристической отрасли за 2022 год составил рекордную сумму – 4,4 млрд рублей», – сказала «ФедералПресс» замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Год культурно-познавательного туризма

Следующий год в регионе объявлен годом культурно-познавательного туризма, и меры поддержки будут направлены на выявление точек роста в этой сфере. Это могут быть частные музеи, необычные экскурсии, презентация или показ особенных культурно значимых объектов.

«Сегодня важно не количество туристов, а качество. Точнее, доходы, которые поступают в экономику региона от туристической сферы. Мы оцениваем турпоток, чтобы понять, какая существует потребность в инфраструктуре», – Александр Елисеев поясняет, что множество сфер развивается за счет туризма, появляются сервисные компании, участвующие в процессе обслуживания туристов.

По словам директора дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольги Захаровой, главные показатели эффективности работы отрасли – это рост доходов предпринимателей, возвратность туристов и повышение качества жизни местных жителей.

«Стратегически выверенный подход к развитию туризма способствует росту интереса к региону, стимулирует развитие предпринимательства и инвестиции в инфраструктуру – туристическую и смежных отраслей», – отметила Ольга Захарова в беседе с «ФедералПресс».

Открыть закрытые города

По мнению Ольги Захаровой, Мурманской области удается не только привлекать туристов из своей целевой аудитории, но и задавать новые тренды и генерировать новые смыслы в туризме.

«Региональная команда действительно очень круто работает с геобрендингом, создавая такие турпродукты, которые в короткий срок становятся очень популярны», – говорит эксперт.

Одна из недавних идей местных властей – открыть для туристов закрытые города, где дислоцированы военные – там, где это возможно.

«Если говорить о туризме в ЗАТО, не во все закрытые города можно и нужно приезжать. Есть территории, которые давно популярны у туристов – там их ждут. Например, Североморск, Полярный – там есть что посмотреть, там богатая история, интереснейшие музейные комплексы», – отмечает Александр Елисеев.

По его словам, интерес у туристов к таким населенным пунктам растет. Властям и военным удалось выработать механизм получения разрешения на посещение таких городов туристами, что обычно сделать непросто. В результате за четыре месяца этого года турпоток в Североморске сопоставим с показателями всего прошлого года.

Ольга Захарова отмечает, что в Мурманской области не просто рекламируют природу или достопримечательности. Каждый ход – это понятный ответ на вопрос туриста, зачем ехать в этот регион. Сюда едут полюбоваться на танцы китов, увидеть, где снимали известные фильмы, на «крабовое сафари».