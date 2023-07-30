В одном из старейших сел Башкирии появится этнопарк русской культуры

В селе Красный Яр, которое считается одним из старейших в Башкирии, появится этнопарк русской культуры. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на заместителя министра ЖКХ республики Вилория Угарова.

По словам министра, благодаря созданию этнопарка в селе можно будет проводить различные мероприятия, в том числе фестивали и выступления фольклорных коллективов. Кроме того, ожидается, что в Красный Яр начнут приезжать туристы в рамках этнографических туров и молодежь, интересующаяся русской культурой и историей.